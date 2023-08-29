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Ямаль может играть за Испанию или Марокко. Его отец рассказал о выборе

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16-летнему гению «Барсы» Ламину Ямалю предстоит выбор национальной сборной. Он может выступать как за Испанию, так и за Марокко. Ламин родился в Испании, но марокканское гражданство отца дает ему право выступать за африканцев.

На вопрос, определился ли его сын с выбором сборной, отец Ямала Мунир Насрауи сказал: «Мой сын еще не решил, за какую команду ему играть. Но я буду очень горд, если он будет играть за Марокко.

Если он будет играть за Испанию, я тоже буду счастлив, потому что он мой сын. Он много лет тренировался, чтобы достичь того уровня, на котором он сейчас находится».

Will Lamine Yamal represent Spain or Morocco at the international stage? His father gives verdict

2 комментария

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кто-то
Лучшие не рисковать и выбрать Испанию, хотя бы до 30 лет, а дальше можно и за Морокко сыграть
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predMBAPPE
Было бы круто если Ламин (новый Месси) не отказался от своих корней и одел футболку Марокко, прошел путь (как старый Месси) и на закате привел к первому кубку ЧМ Марокко и африканский континент в целом! 😎👍🏻
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