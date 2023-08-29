16-летнему гению «Барсы» Ламину Ямалю предстоит выбор национальной сборной. Он может выступать как за Испанию, так и за Марокко. Ламин родился в Испании, но марокканское гражданство отца дает ему право выступать за африканцев.

На вопрос, определился ли его сын с выбором сборной, отец Ямала Мунир Насрауи сказал: «Мой сын еще не решил, за какую команду ему играть. Но я буду очень горд, если он будет играть за Марокко.

Если он будет играть за Испанию, я тоже буду счастлив, потому что он мой сын. Он много лет тренировался, чтобы достичь того уровня, на котором он сейчас находится».