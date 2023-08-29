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Вот это детство было у Ямаля. Он выводил легенду «Реала» на матч с «Барсой»

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Ламин Ямаль рвется в основу «Барселоны». Еще год назад его имя не знал примерно никто, а на старте сезона-2023/24 он стал самым обсуждаемым игроком каталонцев и самым молодым автором ассиста в Ла Лиге.

Ламину всего 16, слово «детство» он забыл совсем недавно. А оно для него было событийным: Ямаль фоткался с легендами «Барсы» и выводил игроков «Реала» на «Камп Ноу». В сети завирусилось фото Ламина, когда он выходил на класико за руку с Серхио Рамосом.

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2 комментария

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Алмазбек Мамитов
Удачи..
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