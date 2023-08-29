А точно совпадение? Фан-аккаунт «Барсы» хотел подчеркнуть величие Месси, но оскорбил американцев. Пришлось удалять
Во вторник один из главных фан-аккаунтов «Барселоны» Barça Worldwide опубликовал инфографику, подчеркивающее величие Месси: у Лео 11 голов в 9 матчах за «Майами».
Все бы ничего, но из-за расположения цифр пришлось удалять пост. Если не поняли: в США даты читают как месяц-число, а не число-месяц. Очень вероятно, что при виде «9/11» многие американцы подумают точно не о голах Месси.
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