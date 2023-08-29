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«Челси» опять хочет Рафинью. Лондонцы срочно ищут замену травмированному Нкунку

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По информации Telegraph, «Челси» вернулся к поиску нападающего. Приоритетной целью лондонцев стал вингер «Барселоны» Рафинья.

«Челси» остро нуждается в новом нападающем в связи с травмой Кристофера Нкунку. Лондонцы видят в Рафинье идеальную замену.

Напомним, что «Челси» интересовался бразильцем еще прошлым летом. Однако футболист решил присоединиться к «Барселоне».

Каталонцы могут согласиться на трансфер, чтобы снизить нагрузку на зарплатную ведомость, а также сделать последнюю попытку в подписании Бернарду Силвы.

При это сам футболист не горит желанием покидать Каталонию, что само по себе делает трансфер маловероятным.

14 комментариев

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SaH4r.
100+ млн и Рафинья ваш)
+8
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Дамир Байназаров
Далжун не даст добро
+5
0
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Achilles 21
пусть забирают
+5
-1
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Rachid
Нельзя Рафинью продавать категорически:)
Тем более, что Бернарду продлил контракт с МС
+7
-3
+4
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Роман
Ответ Дамир Байназаров
Далжун не даст добро
Должун бы первый на всех ветках кричал какого топаря урвал челси и какие лош*еды из Каталонии, если бы Рафинья выбрал Челси))
+4
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Wekil Halylow
Ответ SaH4r.
100+ млн и Рафинья ваш)
Боели: на фунтах или евро?
+3
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+3
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predMBAPPE
150млн + бонусы и он ваш! + Роберто и Лангле в подарок😎
+1
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MK
Пусть хотят сколько хочет) как будто его решили продать)
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TAGAY
если решили подписать Феликса то нужно продать/отдать в аренды одного вингера, так как в команде уже 4 вингера + Ферран но этого запишем как подмена Левы. Ямал точно должен остаться, и Раф далековато от "выхода", Фати или Абде должны покинуть, не знаю кого выбрать, Фати мне нравится, потому и было бы хорошо если бы он покинул и перешел в команде где будет играть много, чтоб вернуть игровые кондиции и главное уверенность которую он потерял после травмы, физически вроде уже выглядит нормально, но то ли желании нет то ли страх снова получить травму ему мешает раскрыться, много игровой практики должен избавить от этого, так что, ради самого Фати было бы хорошо если бы он покинул команду, Хави и так дает понять что играть Ансу будет мало, а выходить на 5-10 минут когда надо удержать счет.. не для такого футбола Фати рожден!
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Yuriy Chistyakov
это было бы классно, там Ямал с Ферраном и так его на скамейку посадили бы, если б не упрямство Хави
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Wagner
Пусть играет за команду мечты детства. На Стэмфорде даром не нужен.
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Karl0709
Фати за 100 мультов продать в МЮ , и за 150 мультов Рафинью в Челси.
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Yuriy Chistyakov
Ответ predMBAPPE
150млн + бонусы и он ваш! + Роберто и Лангле в подарок😎
Если заберут Роберто и Лангле, можно и бесплатно Рафа отдать, на сколько млн сразу разгрузится ведомость?
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predMBAPPE
Ответ Yuriy Chistyakov
Если заберут Роберто и Лангле, можно и бесплатно Рафа отдать, на сколько млн сразу разгрузится ведомость?
В принципе зп на 80-100млн и освободится)
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