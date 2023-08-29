14 комментариев

По информации Telegraph, «Челси» вернулся к поиску нападающего. Приоритетной целью лондонцев стал вингер «Барселоны» Рафинья.

«Челси» остро нуждается в новом нападающем в связи с травмой Кристофера Нкунку. Лондонцы видят в Рафинье идеальную замену.

Напомним, что «Челси» интересовался бразильцем еще прошлым летом. Однако футболист решил присоединиться к «Барселоне».

Каталонцы могут согласиться на трансфер, чтобы снизить нагрузку на зарплатную ведомость, а также сделать последнюю попытку в подписании Бернарду Силвы.

При это сам футболист не горит желанием покидать Каталонию, что само по себе делает трансфер маловероятным.