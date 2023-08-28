FC BARCELONA
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Нашли хайлайты 12-летнего Ямаля. Уже тогда было очевидно, что это новый Роналдиньо. Как он делал это в таком возрасте?

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Год назад Ламина Ямаля не знал почти никто за пределами «Ла Масии». За этот год талант академии «Барсы» получил много поддержки от Хави: тренер многократно хвалил Ямаля на пресс-конференциях, подключал к тренировкам с основой и весной 2023-го впервые выпустил в основе каталонцев.

В воскресенье Ямаль стал самым молодым автором голевой передачи в Ла Лиге, и сейчас, похоже, все понимают, что в ближайшее время этот парень станет незаменимым. Талант Ламина был очевиден еще в сезоне-2019/20, когда 12-летний испанец бегал за юниоров «Барсы». Его не могли остановить даже несколько соперников.

4 комментария

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Игорь Климов
Очень талантливый парень!
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CopaAmerica
нет денег на трансферы - ищи таланты в своей академии, хуже точно будет
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barca1899messi
Надеюсь в Барсе у него будет карьера, как у Месси в Барселоне.
только я надеюсь, что как он начал свою карьеру в Барсе, там же он её и закончит, где-то в 38🙏🙏🙏
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василий иванов
не повезло немного вчера, должен был дубль оформлять!
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