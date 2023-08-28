Год назад Ламина Ямаля не знал почти никто за пределами «Ла Масии». За этот год талант академии «Барсы» получил много поддержки от Хави: тренер многократно хвалил Ямаля на пресс-конференциях, подключал к тренировкам с основой и весной 2023-го впервые выпустил в основе каталонцев.

В воскресенье Ямаль стал самым молодым автором голевой передачи в Ла Лиге, и сейчас, похоже, все понимают, что в ближайшее время этот парень станет незаменимым. Талант Ламина был очевиден еще в сезоне-2019/20, когда 12-летний испанец бегал за юниоров «Барсы». Его не могли остановить даже несколько соперников.