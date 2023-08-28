11 комментариев

Отец Ламина Ямала, Мунир Насрауи, был замечен с шарфом «Барсы» на игре «Вильярреала», хотя он давний болельщик мадридского «Реала». Ну и что? Возможно, пришел поддержать сына. Правда, на нем также надета майка «Вильярреала»...

В общем, этому человеку вряд ли можно доверять. Когда Ламин только начал сверкать за «Барсу», выяснилось, что его отец – болельщик мадридского «Реала».

Мунир несколько раз был лично приглашен президентом «Реала» Флорентино Пересом в VIP-зал «Сантьяго Бернабеу».

Здесь его можно увидеть в цветах «Мадрида».

Мунир кажется странным человеком. В начале этого года он напал на мужчину на избирательном участке в Испании, и суд вел расследование по этому делу.