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У 16-летнего гения «Барсы» странный отец: болеет за «Реал», нападал на людей на выборах, а на игру сына пришел в форме соперника

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Отец Ламина Ямала, Мунир Насрауи, был замечен с шарфом «Барсы» на игре «Вильярреала», хотя он давний болельщик мадридского «Реала». Ну и что? Возможно, пришел поддержать сына. Правда, на нем также надета майка «Вильярреала»...

В общем, этому человеку вряд ли можно доверять. Когда Ламин только начал сверкать за «Барсу», выяснилось, что его отец – болельщик мадридского «Реала».

Мунир несколько раз был лично приглашен президентом «Реала» Флорентино Пересом в VIP-зал «Сантьяго Бернабеу».

Здесь его можно увидеть в цветах «Мадрида».

Мунир кажется странным человеком. В начале этого года он напал на мужчину на избирательном участке в Испании, и суд вел расследование по этому делу.

11 комментариев

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Rachid
Пусть Хави усыновит Ямала:))))
+3
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Никита Мальковский
Ответ wodziegg
Яркая, но не долгая карьера ожидает Ламина в "Барсе". К сожалению.
почему?
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KOT_B_yHTAX
какой то поехавший папаша
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Артем Гладских
Лучше папы нет)
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Кирюшок
По нём видно, что ушлепок
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Hella black
Европа же,чего вы хотели ? У них там одних полов только с десяток набирается.
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KOT_B_yHTAX
Ответ Olenyuksi
Если бы мой 16 летний отпрыск играл в Барсе и был признан игроком матча, я бы в мотоцеклетном шлеме в майке Тудротс и стрингах цвета Салават Юлаев бегал бы по трибунам!
ну и?
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wodziegg
Ответ Никита Мальковский
почему?
Мало примеров что ли, через 2 года будет просить 10 млн (потому что контракт на 3 года продлили), потом уйдёт свободным агентом за бабками в другой клуб. Отец подсобит в этом.
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