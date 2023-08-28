У 16-летнего гения «Барсы» странный отец: болеет за «Реал», нападал на людей на выборах, а на игру сына пришел в форме соперника
Отец Ламина Ямала, Мунир Насрауи, был замечен с шарфом «Барсы» на игре «Вильярреала», хотя он давний болельщик мадридского «Реала». Ну и что? Возможно, пришел поддержать сына. Правда, на нем также надета майка «Вильярреала»...
В общем, этому человеку вряд ли можно доверять. Когда Ламин только начал сверкать за «Барсу», выяснилось, что его отец – болельщик мадридского «Реала».
Мунир несколько раз был лично приглашен президентом «Реала» Флорентино Пересом в VIP-зал «Сантьяго Бернабеу».
Здесь его можно увидеть в цветах «Мадрида».
Мунир кажется странным человеком. В начале этого года он напал на мужчину на избирательном участке в Испании, и суд вел расследование по этому делу.
11 комментариев