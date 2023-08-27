«Мама переживает, когда я выхожу в старте»: первые слова Ямаля после блестящей игры в матче с «Вильярреалом»
Ламин Ямаль стал главным героем встречи «Вильярреала» и «Барселоны». 16-летний полузащитник был признан лучшим игроком матча, а на замену уходил под овации от фанатов соперника.
Юный испанец трогательно и скромно высказался о своем выступлении:
«Моя мама переживает и боится за меня, когда я выхожу в старте, но она меня очень поддерживает! Я воспользуюсь каждой возможностью, которую предоставит мне тренер. Я не боюсь. Я просто стараюсь играть в футбол. Это то, что у меня получается лучше всего».
Папа Ламина следил за матчем против «Вильярреала» с трибун.
Какой же сумасшедший старт в испанском первенстве показывает Ямаль!
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