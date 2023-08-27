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«Мама переживает, когда я выхожу в старте»: первые слова Ямаля после блестящей игры в матче с «Вильярреалом»

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Ламин Ямаль стал главным героем встречи «Вильярреала» и «Барселоны». 16-летний полузащитник был признан лучшим игроком матча, а на замену уходил под овации от фанатов соперника.

Юный испанец трогательно и скромно высказался о своем выступлении:

«Моя мама переживает и боится за меня, когда я выхожу в старте, но она меня очень поддерживает! Я воспользуюсь каждой возможностью, которую предоставит мне тренер. Я не боюсь. Я просто стараюсь играть в футбол. Это то, что у меня получается лучше всего».

Папа Ламина следил за матчем против «Вильярреала» с трибун.

Какой же сумасшедший старт в испанском первенстве показывает Ямаль!

2 комментария

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aya
Я в 16 лет покрышки жег в лесу и взрывпакеты мастерил, респект мальцу!
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Алексей Дустов
Он реально крут
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