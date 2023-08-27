Ламин Ямаль стал главным героем встречи «Вильярреала» и «Барселоны». 16-летний полузащитник был признан лучшим игроком матча, а на замену уходил под овации от фанатов соперника.

Юный испанец трогательно и скромно высказался о своем выступлении:

«Моя мама переживает и боится за меня, когда я выхожу в старте, но она меня очень поддерживает! Я воспользуюсь каждой возможностью, которую предоставит мне тренер. Я не боюсь. Я просто стараюсь играть в футбол. Это то, что у меня получается лучше всего».

Папа Ламина следил за матчем против «Вильярреала» с трибун.

Какой же сумасшедший старт в испанском первенстве показывает Ямаль!