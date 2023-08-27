Вот это взлет.

В конце прошлого сезона стало понятно, что Хави готовит Ламина Ямаля для игры за основную команду. Юному вингеру исполнилось 16 лет только в прошлом месяце, и он сразу же подписал свой первый официальный контракт с «Барселоной», прямо перед вылетом в США на предсезонный тур со всеми звездами каталонской команды.

Ламин прекрасно проявил себя во время подготовки, и главный тренер включил его в заявку на первый же матч Ла Лиги. В итоге испанец вышел на замену, а в следующей игре уже появился в стартовом составе.

На встречу с «Вильярреалом» Ямаль тоже вышел с первых минут, и вскоре смог отличиться своим первым результативным действием в Ла Лиге.

16-летний игрок получил мяч рядом с углом штрафной после углового Гюндогана и красивым навесом направил его прямо к воротам, где поджидали Левандовски и Гави.

Полузащитник выпрыгнул первым и головой перенаправил мяч в сетку.

Карьера Ямаля развивается с сумасшедшей скоростью. Он принял участие в трех стартовых турах Ла Лиги, и, как сообщали Marca и Sport, в скором времени должен получить вызов во взрослую сборную Испании.

Хави смог разглядеть невероятный потенциал в юном воспитаннике академии, и теперь Ламин постарается помочь каталонцам в новом сезоне.