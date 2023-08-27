FC BARCELONA
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16-летний Ямаль оправдывает надежды Хави. Оформил шикарный ассист на Гави и помог «Барсе» открыть счет ✨

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Вот это взлет.

В конце прошлого сезона стало понятно, что Хави готовит Ламина Ямаля для игры за основную команду. Юному вингеру исполнилось 16 лет только в прошлом месяце, и он сразу же подписал свой первый официальный контракт с «Барселоной», прямо перед вылетом в США на предсезонный тур со всеми звездами каталонской команды.

Ламин прекрасно проявил себя во время подготовки, и главный тренер включил его в заявку на первый же матч Ла Лиги. В итоге испанец вышел на замену, а в следующей игре уже появился в стартовом составе.

На встречу с «Вильярреалом» Ямаль тоже вышел с первых минут, и вскоре смог отличиться своим первым результативным действием в Ла Лиге.

16-летний игрок получил мяч рядом с углом штрафной после углового Гюндогана и красивым навесом направил его прямо к воротам, где поджидали Левандовски и Гави.

Полузащитник выпрыгнул первым и головой перенаправил мяч в сетку.

Карьера Ямаля развивается с сумасшедшей скоростью. Он принял участие в трех стартовых турах Ла Лиги, и, как сообщали Marca и Sport, в скором времени должен получить вызов во взрослую сборную Испании.

Хави смог разглядеть невероятный потенциал в юном воспитаннике академии, и теперь Ламин постарается помочь каталонцам в новом сезоне. 

 

6 комментариев

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Мурад Гамзаев
Даже будучи болельщиком Реала, приятно наблюдать, как 16 пацанчик показывает крутой уровень игры в примере в старте Барсы. Не хандрит, спокоен под давлением, играет справа так, будто уже несколько лет является игроком старта и четко понимает структуру и свою роль
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Rachid
По ходу пацанчик Ямал единственный в Барсе кто может точно делать навесы:)
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ilmir84
вот не надо его расхваливать и считать звездочкой. Фати и Кркич, Тельо и еще куча таких же кантеранос после ярких дебютов так же быстро затухали. Хави не от хорошей жизни тянет молодняк в основу. кто-то заиграет, а кто-то нет. по факту в Барсе нет сбалансированного состава и в ЛЧ нечего делать.
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Данила Макаров
Парню 16 лет
Он еще подросток, а уже два матча в старте Барсы
Красава
Вот бы сам уже забил)
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Vlad
Ямал браво👏, а ему все таки 16 лет. Желаю ему удачи
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ketch-messi
Топищееее
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