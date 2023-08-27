Хави назвал имя идеального игрока «Барсы».

«Ферран Торрес - образец для подражания. То, как он работает и тренируется - пример для всех.

Он сыграл десять минут в последнем матче, но сумел помочь команде. Он всегда готов служить на благо клуба», - заявил Хави.

Ферран Торрес показал впечатляющую форму в предсезонных играх. Многие фанаты «Барсы» хотят, чтобы он вышел в стартовом составе на матча с «Вильярреалом».

Помимо того, что Ферран Торрес забивает победные мячи, он еще и тренируется самостоятельно в выходные дни, а также много занимается в тренажерном зале.