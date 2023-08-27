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«Образец для подражания». Хави назвал имя самого полезного игрока «Барселоны»

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Хави назвал имя идеального игрока «Барсы».

«Ферран Торрес - образец для подражания. То, как он работает и тренируется - пример для всех.

Он сыграл десять минут в последнем матче, но сумел помочь команде. Он всегда готов служить на благо клуба», - заявил Хави.

Ферран Торрес сыграл за «Барселону» в футболке без логотипа (фото) | Футбол 24

Ферран Торрес показал впечатляющую форму в предсезонных играх. Многие фанаты «Барсы» хотят, чтобы он вышел в стартовом составе на матча с «Вильярреалом».

Помимо того, что Ферран Торрес забивает победные мячи, он еще и тренируется самостоятельно в выходные дни, а также много занимается в тренажерном зале.

5 комментариев

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ljolik888
Надеюсь Ферран продолжит забивать - это всбесит Левандовского и он наконец-то вспомнит что он форвард . Удачи обоим, ну главное конечно Барселоне !
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Rule1
Удивил так удивил Хави,возможно это мотивирует Ферранаи кто знает как он теперь заиграет
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кто-то
Вроде бы хотели от него избавиться несколько недель назад, а теперь он пример для подражания
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Rachid
Может, Хави это специально говорит, чтобы Лева не обижался, если в старте вместо него выпустит Феррана..??…)))
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