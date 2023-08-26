10 комментариев

Полузащитник Джуд Беллингем, уже забивший 4 гола в 3 матчах, может стать звездой сезона в Европе.

В этом контексте некоторые болельщики «Барсы» обеспокоены состоянием Педри, который может составить конкуренцию англичанину в этом сезоне, но сталкивается с еще одной проблемой из-за травмы.

💭 LookSWTco (Reddit): «Я еще больше расстраиваюсь из-за травмы Педри. У него абсолютно есть все необходимое, чтобы конкурировать с Беллингемом или с любым в мире и зарекомендовать себя как один из лучших полузащитников».

💭 MrPhamas (Reddit): «Плохо, что он сейчас отсутствует, ведь его цель — забить 10 голов и сделать 10 передач в этом сезоне. Я надеялся увидеть, как он это сделает».

💭 TheNesquick (Reddit): «Беллингем будет проблемой в ближайшие 10 лет. Будем надеяться, что Педри и медицинский персонал справятся с его травмами! Битва будет напряженной».

💭 Zacharia90 (Reddit): «В Барселоне уже много лет работает сомнительный медицинский персонал. Каким-то образом уровень травматизма, время восстановления и частота рецидивов были намного ниже норм европейской элиты».

Ожидается, что Педри пропустит больше месяца из-за травмы. Мы должны ожидать его возвращения в конце сентября или начале октября.