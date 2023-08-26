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«Это отстой»: некоторые фанаты «Барсы» беспокоятся о Педри на фоне результативной серии Беллингема

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Полузащитник Джуд Беллингем, уже забивший 4 гола в 3 матчах, может стать звездой сезона в Европе.

В этом контексте некоторые болельщики «Барсы» обеспокоены состоянием Педри, который может составить конкуренцию англичанину в этом сезоне, но сталкивается с еще одной проблемой из-за травмы.

💭 LookSWTco (Reddit): «Я еще больше расстраиваюсь из-за травмы Педри. У него абсолютно есть все необходимое, чтобы конкурировать с Беллингемом или с любым в мире и зарекомендовать себя как один из лучших полузащитников».

💭 MrPhamas (Reddit): «Плохо, что он сейчас отсутствует, ведь его цель — забить 10 голов и сделать 10 передач в этом сезоне. Я надеялся увидеть, как он это сделает».

💭 TheNesquick (Reddit): «Беллингем будет проблемой в ближайшие 10 лет. Будем надеяться, что Педри и медицинский персонал справятся с его травмами! Битва будет напряженной».

💭 Zacharia90 (Reddit): «В Барселоне уже много лет работает сомнительный медицинский персонал. Каким-то образом уровень травматизма, время восстановления и частота рецидивов были намного ниже норм европейской элиты».

Ожидается, что Педри пропустит больше месяца из-за травмы. Мы должны ожидать его возвращения в конце сентября или начале октября.

 

10 комментариев

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SaH4r.
в позапрошлом сезоне он провёл 70(!!!!) матчей и это сказывается на его здоровье, и + мед персонал Барсы оставляет желать лучшего
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Hella black
Время покажет а пока скорейшего выздоровления Педри
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-2
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Rule1
Отстой это приписывать величие за трёху с двух метров,команде имя которой даже произнести сложно. А тут мы еще посмотрим кто кого
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typical passion
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Alexander Sragovich
Белингхем классный игрок, но это больше фарт чем закономерность. в течении сезона всё встанет на свои места. Педри же остановился в развитии, и на заявленный высокий уровень явно не тянет.
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Alexander Sragovich
Ответ fcb812
Медицинский штаб уже давно просится что бы его разогнали поганой метлой
это новый персонал пришедший с Чави. Проблема в том что в Барсе по дифолту играют легковесы, что на сегодняшний день не оправдывает себя если они не уровня Месси Чави и Иньесты. Реал делает ставку на мощных коней как в недалеком прошлом Ливерпуль. Щуплые должны быть виртуозами чтобы обыграть такие команды
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fcb812
Ответ Alexander Sragovich
это новый персонал пришедший с Чави. Проблема в том что в Барсе по дифолту играют легковесы, что на сегодняшний день не оправдывает себя если они не уровня Месси Чави и Иньесты. Реал делает ставку на мощных коней как в недалеком прошлом Ливерпуль. Щуплые должны быть виртуозами чтобы обыграть такие команды
спасибо за пояснение кэп,только мед штаб не пришел с Хави а он вернул старый персонал который уже был в клубе еще во временна когда он сам играл
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