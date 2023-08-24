Тщетно пытался вернуть ее назад.

После игры между «Кадисом» и «Барселоной» на камеры попал момент, в котором главными героями были защитник «Барсы» Алекс Бальде и его более молодой коллега Ламин Ямаль.

Для Ямаля этот матч был первым в старте и Хави снял футболиста с игры на 85-й минуте. После окончания встречи команда благодарила болельщиков, а Ламин к тому времени уже переоделся в тренировочную форму. Майку, которая ему явно была очень дорога, он накинул на плечо.

В начале ролика видно, как к нему подошел Бальде и забрал джерси. Он положил ее себе на шею и несмотря на все уговоры молодого игрока вернуть майку назад, реагировал лишь усмешкой. Очевидно, что каталонскому вундеркинду не нравилось такое поведение одноклубника. Другие игроки, которые были рядом, также не помогали парню.

Видео обрывается и не ясно, вернул ли Алекс джерси Ламину, но в своей шутке он зашел слишком далеко и не смог остановиться вовремя.