9 комментариев

Новичок «Барселоны» Илкай Гюндоган разочарован и сбит с толку постоянными тратами времени, фолами и попытками обмануть рефери в Ла Лиге, сообщает Mundo Deportivo.

Гундоган был удивлен симуляциями и провокациями соперников в своем дебютном матче Ла Лиги против «Хетафе», но еще больше футболиста поразило, что все они остались без какого-либо серьезного наказания со стороны рефери. В матче с «Хетафе» мяч находился в игре 62 минуты из 97 сыгранных.

Дамиан Суарес ударил немецкого полузащитника локтем и остался безнаказанным, тогда как Рафинья получила красную карточку за менее серьезное нарушение.

Похожий случай произошел в матче против «Кадиса», где Гюндоган терпел на себе множество нарушений, а игроки часто пытались обмануть судью.

Илкай привык к Премьер-лиге, где фолы, трата времени и симуляции наказываются более строго.

Добро пожаловать в нашу Ла Лигу! Придется адаптироваться!