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Илкай Гюндоган разочарован в Ла Лиге после матча с «Хетафе»

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Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган
Футбол Футбол

Новичок «Барселоны» Илкай Гюндоган разочарован и сбит с толку постоянными тратами времени, фолами и попытками обмануть рефери в Ла Лиге, сообщает Mundo Deportivo.

Гундоган был удивлен симуляциями и провокациями соперников в своем дебютном матче Ла Лиги против «Хетафе», но еще больше футболиста поразило, что все они остались без какого-либо серьезного наказания со стороны рефери. В матче с «Хетафе» мяч находился в игре 62 минуты из 97 сыгранных.

Дамиан Суарес ударил немецкого полузащитника локтем и остался безнаказанным, тогда как Рафинья получила красную карточку за менее серьезное нарушение.

Похожий случай произошел в матче против «Кадиса», где Гюндоган терпел на себе множество нарушений, а игроки часто пытались обмануть судью.

Илкай привык к Премьер-лиге, где фолы, трата времени и симуляции наказываются более строго.

Добро пожаловать в нашу Ла Лигу! Придется адаптироваться!

9 комментариев

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Кулёс
предвзятое судейство оно такое.
Сказали маргариновый тянуть к победе в Примере, вот и результат.
+16
-3
+13
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Nike of FW
После прошлогоднего пролета мимо чемпионства столичный проект решил не откладывать дело в долгий ящик и задонатил с первого тура.
+16
-5
+11
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Emin Aliev
согласен с Илкаем, эти мерзость и все это происходит с полного поручительства функционеров Ла Лиги. Матч Барселона- Хетафе- это позор системы.
+10
0
+10
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Вячеслав Новиков
Ответ Raul14
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При этом обещании ты видимо лично присутствовал, раз так хорошо распологаешь информацией
+3
0
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Vlad
Ответ Raul14
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В который раз уже мусолят эту тему про Негрейру. Хотя ничего не смогли ни доказать, ни предъявить, нет блин, эти хейтеры никак не угомонятся. Уж лучше бы за своими клубами следили, возможно там немало брёвен в глазу
+1
0
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Леонид Ерохин
бедный илкай
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-1
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Игорь Климов
Вообще это был позорный матч в плане судейства, а Хетафе теперь должен по окончании этого сезона вылететь в Сегунду.
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