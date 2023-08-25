9 комментариев

Илкай Гюндоган разочарован в Ла Лиге после матча с «Хетафе»
Новичок «Барселоны» Илкай Гюндоган разочарован и сбит с толку постоянными тратами времени, фолами и попытками обмануть рефери в Ла Лиге, сообщает Mundo Deportivo.
Гундоган был удивлен симуляциями и провокациями соперников в своем дебютном матче Ла Лиги против «Хетафе», но еще больше футболиста поразило, что все они остались без какого-либо серьезного наказания со стороны рефери. В матче с «Хетафе» мяч находился в игре 62 минуты из 97 сыгранных.
Дамиан Суарес ударил немецкого полузащитника локтем и остался безнаказанным, тогда как Рафинья получила красную карточку за менее серьезное нарушение.
Похожий случай произошел в матче против «Кадиса», где Гюндоган терпел на себе множество нарушений, а игроки часто пытались обмануть судью.
Илкай привык к Премьер-лиге, где фолы, трата времени и симуляции наказываются более строго.
Добро пожаловать в нашу Ла Лигу! Придется адаптироваться!
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