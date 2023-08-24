В четверг Педри получил травму подколенного сухожилия и выбыл более чем на месяц.

В период с 2021 по 2023 год полузащитник «Барселоны» получил 7 различных травм и пропустил в общей сложности 307 дней.

Помните сезон-2020/21? Тогда все и началось: 18-летний Педри сыграл 75 матчей во всех турнирах, включая Олимпийские игры.

Семьдесят пять. В свой первый сезон на взрослом уровне. Нам всем нужно время, чтобы осмыслить эту цифру. Позоже, для Педри это было слишком много, и этот стресс не отпускает организм испанца до сих пор.