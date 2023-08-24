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Педри получил травму! Выясняем, сколько матчей он пропустит

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В «Барселоне» подтвердили, что сегодня Педри получил травму подколенного сухожилия правой ноги и пропустит предстоящие матчи.

По информации испанских СМИ, футболист вынужден будет оставаться пределами поля на протяжении шести недель! Педри сможет вернуться в строй не раньше, чем через полтора месяца, то есть ближе к концу сентября или началу октября.

Получается, что футболист пропустит матчи с «Вильярреалом» (27.08), «Осасуной» (3.09), «Бетисом» (17.09), «Сельтой» (24.09) и «Мальоркой» (27.09).

В «Барселоне» рассчитывают, что Педри вернется в строй до встречи с «Севильей», которая состоится 1 октября.

Хави ранее потерял Рональда Араухо, но ожидается, что уругваец будет доступен после международного перерыва в сентябре.

9 комментариев

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Вячеслав Новиков
Кошмар какой-то просто, скорейшего выздоровления ты нам нужен
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Kirill IA
Надеюсь не надо напоминать как влияет отсутствие Педри на xG для Барсы (коротко, там небо и земля)
+10
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Detsch Raumdeuter
Педри и Араухо - это именно те, кого не хватило в Лч в прошлом году. Надеюсь в этом году такого не будет
+7
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+7
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Lionel Andres Messi 10
Лично я рассматриваю этот сезон как определяющий в плане здоровья Педри. Он два года страдает от травм, и если и в третьем динамика не изменится, то это уже показатель.
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бенедикт
Будет непросто, игрок, являющийся стержнем, на который насаживается игра...
А с учётом отсутствия Араухо, так ещё грустнее становится.
Остаётся только надеяться, что список на этом и закончится.
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BurBon
Бред какой то, в прошлом сезоне практически тоже самое было, это уже не случайность, надо разбиратся.
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Игорь Климов
Полноценного востановления Педри!
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predMBAPPE
Зае Боулинг эти травмы!
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Bob Ganiev
еще сезон не начался, а уже нет ключевых игроков.
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