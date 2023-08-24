9 комментариев

В «Барселоне» подтвердили, что сегодня Педри получил травму подколенного сухожилия правой ноги и пропустит предстоящие матчи.

По информации испанских СМИ, футболист вынужден будет оставаться пределами поля на протяжении шести недель! Педри сможет вернуться в строй не раньше, чем через полтора месяца, то есть ближе к концу сентября или началу октября.

Получается, что футболист пропустит матчи с «Вильярреалом» (27.08), «Осасуной» (3.09), «Бетисом» (17.09), «Сельтой» (24.09) и «Мальоркой» (27.09).

В «Барселоне» рассчитывают, что Педри вернется в строй до встречи с «Севильей», которая состоится 1 октября.

Хави ранее потерял Рональда Араухо, но ожидается, что уругваец будет доступен после международного перерыва в сентябре.