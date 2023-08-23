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В 15 лет он был лучше, чем все современные футболисты: еще одно архвиное видео о начале карьеры Месси

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Лео разрывал в сине-гранатовых цветах.

Недавно Лионель выиграл первый трофей в составе «Интер Майами». Клуб МЛС стал победителем Кубка лиг, обыграв в финале «Нэшвилл» (1:1, по пенальти – 10:9).

36-летний аргентинский форвард забил с игры, а также реализовал первый удар в послематчевой серии. Этот титул стал для Месси первым в США. В карьере – 44-м.

В составе «Барселоны» Месси 10 раз выигрывал Ла Лигу, четырежды побеждал в Лиге чемпионов, 8 раз становился обладателем Суперкубка Испании, 7 раз – Кубка страны, а также по три раза выигрывал клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы.

В составе ПСЖ он 2 раза выигрывал чемпионат Франции и один раз – Суперкубок страны.

Со сборной Аргентины Лео выиграл чемпионат мира, Кубок Америки, побеждал на Олимпиаде, выиграл молодежный чемпионат мира, а также Финалиссиму.

8 комментариев

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Отец Абду
Раз в 100 лет рождается такой футболист ( и то не факт)
Гений!
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Ненасровец
Он и сейчас лучше всех... Ничего не изменилось..
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VERBLYUD
В 15 лет тот же стиль игры, что и сейчас... Просто безумие! Без каких-либо преувеличений, лучший игрок в истории!
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& Co1366
Спасибо автору - хорошая подборка видео!
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gregorysim@mail.ru
Ответ Игорь Климов
Лео Месси величайший футболист в истории (44 трофея). 🐐🇦🇷
Сколько можно тупо писать одно и то же? Месси, конечно, величайший футболист, но зачем же твердить об этом каждый день? Лайков тебе мало?
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