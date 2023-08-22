Всего несколько раз сыграл за основу.

16-летний вундеркинд «Барселоны» продолжает писать историю. Сайт Transfermarkt установил на него новую оценочную рыночную стоимость − 25 млн евро.

Для сравнения: текущая трансферная стоимость Илкая Гюндогана составляет 20 млн. Сайт удивляет большое внимание возрасту и потенциалу игроков, но в любом случае это многое говорит о том, насколько высоко оценивается Ямаль.

За первую команду «Барсы» подросток сыграл всего 106 минут, не отметившись голами. Однако каждый раз, когда он играет, несет в себе огромную угрозу.

В двух матчах сезона он уже набил 0,3 xG и xAG (ожидаемые ассисты) 0,6. Также он нанес 4 опасных удара.