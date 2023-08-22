FC BARCELONA
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Transfermarkt обновил трансферную стоимость Ямаля. Теперь он дороже, чем Гюндоган

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Всего несколько раз сыграл за основу.

16-летний вундеркинд «Барселоны» продолжает писать историю. Сайт Transfermarkt установил на него новую оценочную рыночную стоимость − 25 млн евро.

Для сравнения: текущая трансферная стоимость Илкая Гюндогана составляет 20 млн. Сайт удивляет большое внимание возрасту и потенциалу игроков, но в любом случае это многое говорит о том, насколько высоко оценивается Ямаль.

За первую команду «Барсы» подросток сыграл всего 106 минут, не отметившись голами. Однако каждый раз, когда он играет, несет в себе огромную угрозу.

В двух матчах сезона он уже набил 0,3 xG и xAG (ожидаемые ассисты) 0,6. Также он нанес 4 опасных удара.

5 комментариев

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Вячеслав Новиков
У Гюндогана что-то низкая трансферная стоимость
+4
0
+4
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Unknown Forusha
Ответ Вячеслав Новиков
У Гюндогана что-то низкая трансферная стоимость
Старый + не нападающий сразу минус в цене
+3
0
+3
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Вячеслав Новиков
Ответ Unknown Forusha
Старый + не нападающий сразу минус в цене
Возможно конечно, но игрок он топовый
+2
-1
+1
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Серж Ск
Ответ Вячеслав Новиков
У Гюндогана что-то низкая трансферная стоимость
А Тер Стеген например, там 35 млн. Вообще смешно.
+1
0
+1
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Вячеслав Новиков
Ответ Серж Ск
А Тер Стеген например, там 35 млн. Вообще смешно.
Не видел, да смешно согласен
0
0
0
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