Маркос Алонсо уверен, что «Барселона» хочет, чтобы он покинул клуб этим летом, сообщает издание Diario AS.

У Алонсо есть три причины, чтобы так думать.

1. «Барса» не зарегистрировала его в Ла Лиге. После двух игр в новом сезоне «Барса» еще не представила имя Алонсо в Ла Лигу из-за ограничений FFP.

2. Его зарплата. Алонсо считает, что «Барса» готова отсеять его из-за его зарплаты. Защитник зарабатывает более 6 миллионов евро за сезон, а клуб работает над сокращением фонда заработной платы.

3. Трансфер Иниго Мартинеса. Появление левого защитника, который играет точно на той же позиции, что и Алонсо, означает, что его игровое время в этом сезоне будет сильно ограничено.

По По слухам, Алонсо уже ищет новую команду в Премьер-лиге, интерес к нему также проявляют в Саудовской Аравии.