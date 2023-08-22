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У Маркоса Алонсо есть 3 причины считать, что «Барса» хочет от него избавиться

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Маркос Алонсо уверен, что «Барселона» хочет, чтобы он покинул клуб этим летом, сообщает издание Diario AS.

У Алонсо есть три причины, чтобы так думать.

1.  «Барса» не зарегистрировала его в Ла Лиге. После двух игр в новом сезоне «Барса» еще не представила имя Алонсо в Ла Лигу из-за ограничений FFP.

2. Его зарплата. Алонсо считает, что «Барса» готова отсеять его из-за его зарплаты. Защитник зарабатывает более 6 миллионов евро за сезон, а клуб работает над сокращением фонда заработной платы.

3. Трансфер Иниго Мартинеса. Появление левого защитника, который играет точно на той же позиции, что и Алонсо, означает, что его игровое время в этом сезоне будет сильно ограничено.

По По слухам, Алонсо уже ищет новую команду в Премьер-лиге, интерес к нему также проявляют в Саудовской Аравии.

3 комментария

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Таалайбек Утуров
Спасибо Маркос, но тебе уже пора
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Серж Ск
Ответ IGROCHISHKA WANTS COOKIES
зарплата Алонсо, как пример, что Лапорта не может нормально распределить деньги , из за чего сейчас страдает академия и резерв
Он пришел бесплатно, состоявшейся игрок, который приходит как свободный агент никак не согласится играть за 2-3 млн, когда молодежь 18 лет получает 5-6 млн.
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
зарплата Алонсо, как пример, что Лапорта не может нормально распределить деньги , из за чего сейчас страдает академия и резерв
0
0
0
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