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Женская сборная Испании впервые стала чемпионом мира! Смотрим, как победу на Мундиале отметили футболистки «Барсы»

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13 лет назад гол Андреса Иньесты подарил Испании победу на Мундиале. Теперь триумф своей стране принесла женская сборная.

«Красная фурия» обыграла Англию в финале чемпионата мира, единственный гол в матче забила Ольга Кармона – защитница «Реала».

Костяк национальной команды Испании составили футболистки женской «Барселоны».

В сборную были вызваны девять игроков «блауграны», семеро из них вышли в стартовом составе «красной фурии» на финал женского Мундиаля. Более того, две футболистки «львиц» на клубном уровне представляют «Барсу».

Девушки эмоционально отпраздновали победу на чемпионате мира.

Легендарная Алексия Путельяс с долгожданным трофеем.

Сальма Паральюэло была признана лучшим молодым игроком женского ЧМ-2023.

Сальма позирует со своей одноклубницей Айтаной Бонмати, которая стала лучшей футболисткой Мундиаля:

Этим летом футболистки женской «Барселоны» прибавили Кубок мира к трофеям Лиги чемпионов и чемпионата Испании.

Так держать, девчонки!

3 комментария

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вашарагена
А где коменты????👀
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Marsel
Молодцы конечно,я за них болел.
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