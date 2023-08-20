13 лет назад гол Андреса Иньесты подарил Испании победу на Мундиале. Теперь триумф своей стране принесла женская сборная.

«Красная фурия» обыграла Англию в финале чемпионата мира, единственный гол в матче забила Ольга Кармона – защитница «Реала».

Костяк национальной команды Испании составили футболистки женской «Барселоны».

В сборную были вызваны девять игроков «блауграны», семеро из них вышли в стартовом составе «красной фурии» на финал женского Мундиаля. Более того, две футболистки «львиц» на клубном уровне представляют «Барсу».

Девушки эмоционально отпраздновали победу на чемпионате мира.

Легендарная Алексия Путельяс с долгожданным трофеем.

Сальма Паральюэло была признана лучшим молодым игроком женского ЧМ-2023.

Сальма позирует со своей одноклубницей Айтаной Бонмати, которая стала лучшей футболисткой Мундиаля:

Этим летом футболистки женской «Барселоны» прибавили Кубок мира к трофеям Лиги чемпионов и чемпионата Испании.

Так держать, девчонки!