Женская сборная Испании впервые стала чемпионом мира! Смотрим, как победу на Мундиале отметили футболистки «Барсы»
13 лет назад гол Андреса Иньесты подарил Испании победу на Мундиале. Теперь триумф своей стране принесла женская сборная.
«Красная фурия» обыграла Англию в финале чемпионата мира, единственный гол в матче забила Ольга Кармона – защитница «Реала».
Костяк национальной команды Испании составили футболистки женской «Барселоны».
В сборную были вызваны девять игроков «блауграны», семеро из них вышли в стартовом составе «красной фурии» на финал женского Мундиаля. Более того, две футболистки «львиц» на клубном уровне представляют «Барсу».
Девушки эмоционально отпраздновали победу на чемпионате мира.
Легендарная Алексия Путельяс с долгожданным трофеем.
Сальма Паральюэло была признана лучшим молодым игроком женского ЧМ-2023.
Сальма позирует со своей одноклубницей Айтаной Бонмати, которая стала лучшей футболисткой Мундиаля:
Этим летом футболистки женской «Барселоны» прибавили Кубок мира к трофеям Лиги чемпионов и чемпионата Испании.
Так держать, девчонки!
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