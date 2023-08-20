7 комментариев

Рональд Араухо в начале этой недели получил травму подколенного сухожилия, и следующий месяц ему придется провести вне игры.

Тем временем «Барселона» встретится с «Кадисом» в воскресенье вечером.

Как сообщает Diario Sport, тренер «Барселоны» рассматривает возможность использования Марка Касадо справа, а Жюль Кунде будет играть в паре с Андреасом Кристенсеном.

19-летний футболист — один из четырех молодых игроков «Барсы Б», которым удалось произвести впечатление на Хави в предсезонке.

Его несколько раз вызывали в первую команду, и он даже уже выступал в Лиге чемпионов, но еще не дебютировал в Ла Лиге.