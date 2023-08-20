FC BARCELONA
Блог

Хави выбрал игрока, который заменит Араухо справа — это не Роберто

Клубы Клубы
Барселона Барселона
Футбол Футбол

Рональд Араухо в начале этой недели получил травму подколенного сухожилия, и следующий месяц ему придется провести вне игры.

Тем временем «Барселона» встретится с «Кадисом» в воскресенье вечером. 

Как сообщает Diario Sport, тренер «Барселоны» рассматривает возможность использования Марка Касадо справа, а Жюль Кунде будет играть в паре с Андреасом Кристенсеном.

19-летний футболист — один из четырех молодых игроков «Барсы Б», которым удалось произвести впечатление на Хави в предсезонке.

Его несколько раз вызывали в первую команду, и он даже уже выступал в Лиге чемпионов, но еще не дебютировал в Ла Лиге.

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ljolik888
Удачи Марку, надеюсь воспользуется
шансом и не подведёт
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бакдаулет Сабиев
Показывай себя в полной красоте, чтобы подумали дважды в Барсе взять ли в аренду Канселу после твоего выступления!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tyrone Woodley
Не люблю Барселону и Хави, но он молодец что раз за разом даёт шанс молодым!
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Итачи Учиха
Главное, чтобы Феррана на поле выпускал. Парень в отличной форме + Левандовски разгрузить сможет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Экселлент
Ответ Tyrone Woodley
Не люблю Барселону и Хави, но он молодец что раз за разом даёт шанс молодым!
А за что, только честно?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tyrone Woodley
Ответ Экселлент
А за что, только честно?
Финал ЛЧ 2006 и удаление Леманна мне тогда было 14, мне показалось это несправедливо и пошло поехало...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий