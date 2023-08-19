Жоао Феликс не может оставаться в «Атлетико Мадрид», сообщает Фабрицио Романо.

Португалец не попал в состав команды на предстоящий матч в Ла Лиге. Хотя Диего Симеоне говорит, что причина в его мышечной травме, кажется, все понимают, что происходит на самом деле.

Романо отмечает, что Жоао только и ждет, когда «Барселона» сделает предложение.

Сообщается, что «Барселона» продвинулась в переговорах о подписании Жоао Феликса в аренду. Однако он не является приоритетной трансферной целью, и нет никаких гарантий, что сделка будет завершена.

Нападающий недавно выразил желание играть за «Барсу». Говорят, что португалец сыт по горло своим нынешним клубом и его фанатами, большинство из которых хотят, чтобы он ушел.

В прошлом сезоне Жоао Феликс забил 4 гола в 20 матчах за «Челси» на правах аренды. Всего нападающий забил 34 гола и отдал 18 результативных передач в 131 матче за «Атлетико Мадрид».