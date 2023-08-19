«Барселона» начала переговоры по контракту с Френки де Йонгом, сообщает Серхи Капдевила из Diario Sport.

Ожидается, что Френки отложит выплату зарплаты по новому контракту, это поможет клубу в финансовом плане.

Аналогичные переговоры «Барса» вела с Марком-Андре тер Стегеном. Оба игрока выбраны на роль капитана в этом сезоне.

Де Йонг – самый высокооплачиваемый игрок «Барселоны» на данный момент. Но это неудивительно, потому что он подписал последний контракт еще при президенте Хосепе Бартомеу.

Если Френки согласится на снижение зарплаты, то самым высокооплачиваемым игроком «Барсы» может стать Роберт Левандовски.