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«Барса» начала переговоры по новому контракту с самым высокооплачиваемым игроком. Клуб просит об одной детали в соглашении

Френки де Йонг Френки де Йонг
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«Барселона» начала переговоры по контракту с Френки де Йонгом, сообщает Серхи Капдевила из Diario Sport.

Ожидается, что Френки отложит выплату зарплаты по новому контракту, это поможет клубу в финансовом плане.

Аналогичные переговоры «Барса» вела с Марком-Андре тер Стегеном. Оба игрока выбраны на роль капитана в этом сезоне.

Де Йонг – самый высокооплачиваемый игрок «Барселоны» на данный момент. Но это неудивительно, потому что он подписал последний контракт еще при президенте Хосепе Бартомеу.

Если Френки согласится на снижение зарплаты, то самым высокооплачиваемым игроком «Барсы» может стать Роберт Левандовски.

6 комментариев

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Rachid
Думаю, что Френки пойдёт на снижение ЗП, понимая что в Клубе работает новая система оплат. Тем более, что ему самому, по его же словам - очень комфортно жить в Барселоне и играть за Барсу.
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Yuri Shamayaev
честно говоря не понимаю я таких комментаторов : сколько лет отстрочко уже , и еще хотят чтобы зарплату снизил . Вам , комментаторам , самим не надоели такие "удивленные " реплики? Да, Барса мягко говоря в жопе (простите за выражение) и не легко выбраться из того омута в который ее вогнал Бартомео. Но нужно использовать все возможные способы . И переговоры о снижении гонораров - это один из них
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Feniks91
Ответ Eden Hazard
сколько лет отсрочка уже, и ещё хотят. Да ещё и чтоб снизил зарплату)
И что ,игроки любят этот клуб и помогают клубу ,будь я на их месте поступил бы так же ,не хера не не понимаешь !
+2
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Eden Hazard
сколько лет отсрочка уже, и ещё хотят. Да ещё и чтоб снизил зарплату)
+3
-3
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KTK
Ответ Feniks91
И что ,игроки любят этот клуб и помогают клубу ,будь я на их месте поступил бы так же ,не хера не не понимаешь !
Пойди на работу и попроси снизить себе зп в пользу своей компании
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