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Витор Роке женится! Знакомимся с избранницей - она на 5 лет старше футболиста

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Самая большая любовь Витора Роке — «Барселона».

Однако у него также есть девушка — бразильянка Даяна Линс, которой 18-летний Роке сделал предложение!

Вот и подтверждение! Прекрасная пара!

Даяне 23 года, она на пять лет старше своего будущего мужа, она работает дизайнером интерьеров и административным секретарем в бразильском автомобильном дилере Pittbull Multimarcas.

Скоро в «Барселоне» станет на одну красотку больше!

 

 

 

 

11 комментариев

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Фахрат Гасанов
Дефолтная жена футболиста
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predMBAPPE
На 10 лет хватит😎
+3
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Waiway
Надо быть оленем, чтобы подписав такой контракт в 17 лет жениться на 23-летней среднестатистической кукле. Ну, удачи пацану, чо... Типичный бразилец. Через несколько лет будем читать сагу про развод и раздел имущества
+3
0
+3
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predMBAPPE
Язычок то шаловливый)))
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Антон Фалафель
Очередная пластмассовая инфлюенсерша.
+1
0
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Chelovek30
на Джорджину чем то смахивает
+2
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Rachid
Конкретно готовится Витор к переезду в Барселону:))
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Alexander Sragovich
игрушечная...
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vfhmsqqp7v
Вертит мальчиком, это хорошо))
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Заяцволк
Чё за Роке ? Это игрок Барсы что ли ? А девчонка ничё так, не слишком вульгарно выглядит, губы чуть бы поменьше, была бы совсем супер
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Kaloyan Yalamov
На вкус и цвет, товарищей нет... И это отлично )))
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