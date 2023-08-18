11 комментариев

Витор Роке женится! Знакомимся с избранницей - она на 5 лет старше футболиста
Самая большая любовь Витора Роке — «Барселона».
Однако у него также есть девушка — бразильянка Даяна Линс, которой 18-летний Роке сделал предложение!
Вот и подтверждение! Прекрасная пара!
Даяне 23 года, она на пять лет старше своего будущего мужа, она работает дизайнером интерьеров и административным секретарем в бразильском автомобильном дилере Pittbull Multimarcas.
Скоро в «Барселоне» станет на одну красотку больше!
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