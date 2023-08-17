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У «Барсы» сразу вылетел Араухо. Вот список матчей, которые он пропустит

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Вылет Рональда Араухо стала серьезным ударом для «Барселоны», однако жуткие опасения инсайдеров сбылись не полностью – сегодня клуб подтвердил, что из-за травмы бедра Араухо выбыл примерно на месяц. AS опубликовала новую информацию о возможных сроках восстановления уругвайца.

Клуб планирует подготовить защитника к первому туру группового этапа Лиги чемпионов, который состоится 19/20 сентября.

Вот матчи, которые он, скорее всего, пропустит:

🏠 «Кадис» - 20 августа

✈️ «Вильярреал» - 27 августа

✈️ «Осасуна» - 3 сентября.

После игры с «Осасуной» – двухнедельный международный перерыв

🏠 «Реал Бетис» - 17 сентября

Однако есть надежда, что центральный защитник вернется даже раньше. При таком раскладе он выйдет в стартовом составе каталонцев против «Бетиса».

Желаем Роналду скорейшего выздоровления.

3 комментария

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Pedri
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Mikhail 1
Ответ Pedri
Здоровье!!!
..вья
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Камолжон Султонов
Скорейшего выздоровления
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