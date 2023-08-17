Вылет Рональда Араухо стала серьезным ударом для «Барселоны», однако жуткие опасения инсайдеров сбылись не полностью – сегодня клуб подтвердил, что из-за травмы бедра Араухо выбыл примерно на месяц. AS опубликовала новую информацию о возможных сроках восстановления уругвайца.

Клуб планирует подготовить защитника к первому туру группового этапа Лиги чемпионов, который состоится 19/20 сентября.

Вот матчи, которые он, скорее всего, пропустит:

🏠 «Кадис» - 20 августа

✈️ «Вильярреал» - 27 августа

✈️ «Осасуна» - 3 сентября.

После игры с «Осасуной» – двухнедельный международный перерыв

🏠 «Реал Бетис» - 17 сентября

Однако есть надежда, что центральный защитник вернется даже раньше. При таком раскладе он выйдет в стартовом составе каталонцев против «Бетиса».

Желаем Роналду скорейшего выздоровления.