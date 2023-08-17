У «Барсы» сразу вылетел Араухо. Вот список матчей, которые он пропустит
Вылет Рональда Араухо стала серьезным ударом для «Барселоны», однако жуткие опасения инсайдеров сбылись не полностью – сегодня клуб подтвердил, что из-за травмы бедра Араухо выбыл примерно на месяц. AS опубликовала новую информацию о возможных сроках восстановления уругвайца.
Клуб планирует подготовить защитника к первому туру группового этапа Лиги чемпионов, который состоится 19/20 сентября.
Вот матчи, которые он, скорее всего, пропустит:
🏠 «Кадис» - 20 августа
✈️ «Вильярреал» - 27 августа
✈️ «Осасуна» - 3 сентября.
После игры с «Осасуной» – двухнедельный международный перерыв
🏠 «Реал Бетис» - 17 сентября
Однако есть надежда, что центральный защитник вернется даже раньше. При таком раскладе он выйдет в стартовом составе каталонцев против «Бетиса».
Желаем Роналду скорейшего выздоровления.
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