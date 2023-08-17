12 комментариев

Защитник Рональд Араухо получил травму левого подколенного сухожилия, сообщает «Барселона».

В заявлении клуба говорится: «Рональд Араухо повредил бедренные бицепсы в подколенном сухожилии левой ноги и будет недоступен для игры, пока не вылечится от травмы».

Согласно источникам, травма Араухо может выключить его из игры на срок до шести недель. Если это произойдет, то игрок будет недоступен до первой недели октября.

Напомним, что прошлой осенью футболист также пропустил часть группового этапа ЛЧ из-за разрыва приводящей мышцы.

Недавно Араухо был назначен одним из капитанов «Барсы».