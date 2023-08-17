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😔 «Барселона» сообщила о травме Араухо. Уругваец снова пропустит часть группового этапа ЛЧ

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Защитник Рональд Араухо получил травму левого подколенного сухожилия, сообщает «Барселона».

В заявлении клуба говорится: «Рональд Араухо повредил бедренные бицепсы в подколенном сухожилии левой ноги и будет недоступен для игры, пока не вылечится от травмы».

Согласно источникам, травма Араухо может выключить его из игры на срок до шести недель. Если это произойдет, то игрок будет недоступен до первой недели октября.

Barcelona's Ronald Araújo: 'I came from a different football. But I told myself, I have to play here'

Напомним, что прошлой осенью футболист также пропустил часть группового этапа ЛЧ из-за разрыва приводящей мышцы.

Недавно Араухо был назначен одним из капитанов «Барсы».

12 комментариев

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NartApsua
Ответ войд
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Есть какие-то аргументы или просто личная неприязнь?)
+8
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Игорь Климов
Полноценного выздоровления лучшему защитнику - Араухо!
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& Co1366
Скорейшего выздоровления Рональду! Без него в. защите тяжко будет.
+4
0
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Игорь Климов
Ответ NartApsua
Есть какие-то аргументы или просто личная неприязнь?)
Это фанат Кринжа7, и этим всё сказано.
+3
-1
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Отец Абду
Комментарий удален пользователем
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BurBon
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
В этом сезоне больше шансов у маргарина не выйти, чем у Барсы.
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