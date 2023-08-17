18 комментариев

«Барселона» скоро узнает потенциальных соперников по групповому этапу Лиги чемпионов. Матчи раунда плей-офф пройдут уже на следующей неделе.

Сине-гранатовые окажутся в первой корзине, поэтому стоит обратить внимание на вторую, третью и четвертую.

«Барселоне» не грозит встреча с испанскими клубами, а также с командами из первой корзины.

На данный момент ситуация такая.

Корзина 1: «Барселона», «Бавария Мюнхен», «Бенфика», «Фейеноорд», «Манчестер Сити», «Наполи», «Севилья» и «ПСЖ».

Корзина 2: «Реал Мадрид», «Арсенал», «Боруссия Дортмунд», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Порту», «РБ Лейпциг» и «Атлетико Мадрид».

Корзина 3: «Селтик», «Црвена Звезда», «Лацио», «Милан», «Зальцбург», «Шахтер», «Юнион Берлин» и «Реал Сосьедад».

Корзина 4: «Ланс», «Ньюкасл» и команды плей-офф Лиги чемпионов.

Пары плей-офф выглядят следующим образом.

«Маккаби Хайфа» - «Янг Бойз»;

«Ракув» - «Копенгаген»;

«Антверпен» - победитель пары «Динамо Загреб» - «АЕК»;

«Мольде» - «Галатасарай»;

«Рейнджерс» - «ПСВ»;

«Брага» - «Панатинаикос».

Полный список участников станет известен 30 августа.

Какую группу пожелаете «Барсе»?

«Арсенал», «Милан», «ПСВ» - неплохо?