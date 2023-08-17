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«Барселона» скоро узнает соперников по групповому этапу ЛЧ. Группу «смерти» ждать не стоит 🙅🏼‍♀️

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«Барселона» скоро узнает потенциальных соперников по групповому этапу Лиги чемпионов. Матчи раунда плей-офф пройдут уже на следующей неделе.

Сине-гранатовые окажутся в первой корзине, поэтому стоит обратить внимание на вторую, третью и четвертую.

«Барселоне» не грозит встреча с испанскими клубами, а также с командами из первой корзины.

На данный момент ситуация такая.

Корзина 1: «Барселона», «Бавария Мюнхен», «Бенфика», «Фейеноорд», «Манчестер Сити», «Наполи», «Севилья» и «ПСЖ».

Корзина 2: «Реал Мадрид», «Арсенал», «Боруссия Дортмунд», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Порту», «РБ Лейпциг» и «Атлетико Мадрид».

Корзина 3: «Селтик», «Црвена Звезда», «Лацио», «Милан», «Зальцбург», «Шахтер», «Юнион Берлин» и «Реал Сосьедад».

Корзина 4: «Ланс», «Ньюкасл» и команды плей-офф Лиги чемпионов.

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов, 17 декабря 2018, онлайн-трансляция - Чемпионат

Пары плей-офф выглядят следующим образом.

«Маккаби Хайфа» - «Янг Бойз»;

«Ракув» - «Копенгаген»;

«Антверпен» - победитель пары «Динамо Загреб» - «АЕК»;

«Мольде» - «Галатасарай»;

«Рейнджерс» - «ПСВ»;

«Брага» - «Панатинаикос».

Полный список участников станет известен 30 августа.

Какую группу пожелаете «Барсе»?

«Арсенал», «Милан», «ПСВ» - неплохо?

18 комментариев

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Majorchik
Ответ NartApsua
Барселона, Арсенал, Милан, Ланс. Чем автору не группа смерти?
Лучше Барселона, Порто, Шахтёр, Ланс
+9
-2
+7
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Джек Воробей
Ответ Alisher Baburov
Барселона, Арсенал, Милан, Ньюкасл! Барса гоу в ЛЕ!
Арсенал и Ньюкасл из Англии! Гоу в школу
+6
0
+6
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NartApsua
Барселона, Арсенал, Милан, Ланс.
Чем автору не группа смерти?
+6
-3
+3
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Егор Кириллов
Милан, Мю, барса и ланс, было бы интересно
+1
0
+1
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Александр Мартынец
ура не попадётся ни Бавария ни Ливерпуль
+1
0
+1
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Rachid
В любых раскладах, Барса в этой ЛЧ пройдёт дальше, чем в прошлом сезоне - верим и ждём!!
+3
-2
+1
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dadahandadahan3@gmail.com
Барселона-Интер-Шахтер-Галатасврай
+1
0
+1
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Majorchik
Ответ Егор Кириллов
Милан, Мю, барса и ланс, было бы интересно
Да было бы интересно но Арсенал 5:3 победила
МЮ тоже ЛЕ выбил барсу так что по моему не надо
+2
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Артем Чугунов
Автор
Ответ Alisher Baburov
Барселона, Арсенал, Милан, Ньюкасл! Барса гоу в ЛЕ!
Арсенал и Ньюкасл не могу вместе играть.
+2
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+1
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Aymammet Baylyyew
В этом году очень хочу чтобы Интер попало в группу Барсы из 3 и 4 корзины не важно кто продет
+1
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ljolik888
Барселона , Боруссии, , Милан , Ньюкасл- чем не группа смерти . Не думаю , что перед кем-то мы выглядели бы фаворитами на сто процентов . Ну с другой стороны по барабану кто будет - хочешь побеждать выигрывай у всех .
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Sergeev55
страсти по Барсе
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Фархад Касимханов
Ответ Александр Мартынец
ура не попадётся ни Бавария ни Ливерпуль
Ливерпуль и Челси в лиге конференции
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Marat_taraz
Ответ Aymammet Baylyyew
В этом году очень хочу чтобы Интер попало в группу Барсы из 3 и 4 корзины не важно кто продет
Интер эпично прошёл Барсу в группе , была заруба , особено в ответке, если обратно попадут в одну группу , будет обратно замес
0
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berros
Ответ Серж Ск
Хах, пожалуйста: «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Ньюкасл»
нереально, МАНЮ и Ньюкасл, по-твоему, из разных стран?
вот что РЕАЛЬНО: Барселона, Боруссия Дортмунд/Порту, Милан, Ньюкасл
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Серж Ск
Ответ berros
нереально, МАНЮ и Ньюкасл, по-твоему, из разных стран? вот что РЕАЛЬНО: Барселона, Боруссия Дортмунд/Порту, Милан, Ньюкасл
Тоже норм!
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