18 комментариев

«Барселона» скоро узнает соперников по групповому этапу ЛЧ. Группу «смерти» ждать не стоит 🙅🏼♀️
«Барселона» скоро узнает потенциальных соперников по групповому этапу Лиги чемпионов. Матчи раунда плей-офф пройдут уже на следующей неделе.
Сине-гранатовые окажутся в первой корзине, поэтому стоит обратить внимание на вторую, третью и четвертую.
«Барселоне» не грозит встреча с испанскими клубами, а также с командами из первой корзины.
На данный момент ситуация такая.
Корзина 1: «Барселона», «Бавария Мюнхен», «Бенфика», «Фейеноорд», «Манчестер Сити», «Наполи», «Севилья» и «ПСЖ».
Корзина 2: «Реал Мадрид», «Арсенал», «Боруссия Дортмунд», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Порту», «РБ Лейпциг» и «Атлетико Мадрид».
Корзина 3: «Селтик», «Црвена Звезда», «Лацио», «Милан», «Зальцбург», «Шахтер», «Юнион Берлин» и «Реал Сосьедад».
Корзина 4: «Ланс», «Ньюкасл» и команды плей-офф Лиги чемпионов.
Пары плей-офф выглядят следующим образом.
«Маккаби Хайфа» - «Янг Бойз»;
«Ракув» - «Копенгаген»;
«Антверпен» - победитель пары «Динамо Загреб» - «АЕК»;
«Мольде» - «Галатасарай»;
«Рейнджерс» - «ПСВ»;
«Брага» - «Панатинаикос».
Полный список участников станет известен 30 августа.
Какую группу пожелаете «Барсе»?
«Арсенал», «Милан», «ПСВ» - неплохо?
Чем автору не группа смерти?
МЮ тоже ЛЕ выбил барсу так что по моему не надо
вот что РЕАЛЬНО: Барселона, Боруссия Дортмунд/Порту, Милан, Ньюкасл