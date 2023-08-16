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Стала известна причина ухода Алемани из «Барсы». Причина кроется в одном обещании, которое Лапорта дал Деку

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Матеу Алемани покинет клуб из-за обещания Жоана Лапорты новому спортивному директору «Барсы» Деку, как сообщил Пол Баллус из The Athletic.

Португалец потребовал у президента клуба полный контроль над спортивным отделом, когда Алемани впервые заявил о своем желании уйти, и Лапорта согласился с его просьбой. Испанский директор изменил свое решение и остался в каталонском клубе, но было уже слишком поздно, поскольку Лапорта не хотел нарушать данное обещание. Сам Деку был не в восторге от идеи сотрудничества с Алемани, так как это мешало его планам.

«Барселона» официально назначила Деку своим новым спортивным директором сегодня, 6 августа. В тот же день каталонцы объявили, что Матеу Алемани, работавший в клубе с 2021 года, покинет его 2 сентября.

Прошлым летом Матеу Алемани сыграл решающую роль в подписании таких игроков, как Роберт Левандовски, Жюль Кунде и Рафинья. Алемани также сыграл большую роль в облегчении сумасшедше раздутой зарплатной ведомости, оставшейся в наследство от предыдущего руководства клуба, и, как результат, регистрации новых игроков.

8 комментариев

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NartApsua
Как вообще можно было променять Алемани, одного из лучшего в мире в своём деле, на Деку, который пока совсем никак себя не зарекомендовал?
+11
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Falco27
Ох, не к добру это кумовство в кадровой политике.. Ждём вал тёмных лошадок из бразильского рынка
+6
0
+6
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Вячеслав Новиков
Алемани>Деку
+4
0
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Emin Aliev
дичь какая-то. Балапорта с ума сошёл
+2
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Gayush Matnishyan
Офигеваю от этого: « Сам Деку был не в восторге от идеи сотрудничества с Алемани, так как это мешало его планам.» единственным их планом должна быть помощь клубу.
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A K
Обещание сохранить Месси в клубе нарушить можно, а обещание что-то там передать Деку от Алемани нельзя, конечно. Все понятно.
0
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