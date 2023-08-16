8 комментариев

Матеу Алемани покинет клуб из-за обещания Жоана Лапорты новому спортивному директору «Барсы» Деку, как сообщил Пол Баллус из The Athletic.

Португалец потребовал у президента клуба полный контроль над спортивным отделом, когда Алемани впервые заявил о своем желании уйти, и Лапорта согласился с его просьбой. Испанский директор изменил свое решение и остался в каталонском клубе, но было уже слишком поздно, поскольку Лапорта не хотел нарушать данное обещание. Сам Деку был не в восторге от идеи сотрудничества с Алемани, так как это мешало его планам.

«Барселона» официально назначила Деку своим новым спортивным директором сегодня, 6 августа. В тот же день каталонцы объявили, что Матеу Алемани, работавший в клубе с 2021 года, покинет его 2 сентября.

Прошлым летом Матеу Алемани сыграл решающую роль в подписании таких игроков, как Роберт Левандовски, Жюль Кунде и Рафинья. Алемани также сыграл большую роль в облегчении сумасшедше раздутой зарплатной ведомости, оставшейся в наследство от предыдущего руководства клуба, и, как результат, регистрации новых игроков.