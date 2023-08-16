В Каталонии новый шериф. В один день «Барса» объявила о назначении Деку и уходе Матеу Алемани
Спортивный директор Матеу Алемани покинет «Барселону» в сентябре. Клуб выпустил официальное заявление:
«Заявление о назначение Деку дополняет заявление, в котором президент и Матеу Алемани договорились о том, что он будет освобожден от своих обязанностей 2 сентября.
Деку и Алемани будут работать вместе до закрытия трансферного окна. В ближайшие недели клуб подробно изложит ситуацию в спортивном отделе».
Сегодня же «блауграна» заключила контракт с Деку, значительно расширив для него роль спортивного директора.
«Деку будет отвечать за определение спортивной философии «Барселоны», формирование команды вместе с тренером, а также возглавит футбольную секцию клуба», – сказано в заявлении клуба.
В мае Алемани собирался уйти из «Барсы», чтобы возглавить спортивный отдел «Астон Виллы», но испанец решил остаться и помочь «Барсе» на трансферном рынке.
Алемани был главным двигателем массовых зачисток после назначения Лапорты на пост президента в 2021 году. Он возглавлял работу по переформированию состава и заключению новых контрактов, что помогло каталонцам значительно снизить их фонд заработной платы.
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