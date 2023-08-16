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В Каталонии новый шериф. В один день «Барса» объявила о назначении Деку и уходе Матеу Алемани

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Жоан Лапорта Жоан Лапорта
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Спортивный директор Матеу Алемани покинет «Барселону» в сентябре. Клуб выпустил официальное заявление:

«Заявление о назначение Деку дополняет заявление, в котором президент и Матеу Алемани договорились о том, что он будет освобожден от своих обязанностей 2 сентября.

Деку и Алемани будут работать вместе до закрытия трансферного окна. В ближайшие недели клуб подробно изложит ситуацию в спортивном отделе».

Сегодня же «блауграна» заключила контракт с Деку, значительно расширив для него роль спортивного директора.

«Деку будет отвечать за определение спортивной философии «Барселоны», формирование команды вместе с тренером, а также возглавит футбольную секцию клуба», – сказано в заявлении клуба.

В мае Алемани собирался уйти из «Барсы», чтобы возглавить спортивный отдел «Астон Виллы», но испанец решил остаться и помочь «Барсе» на трансферном рынке.

Алемани был главным двигателем массовых зачисток после назначения Лапорты на пост президента в 2021 году. Он возглавлял работу по переформированию состава и заключению новых контрактов, что помогло каталонцам значительно снизить их фонд заработной платы.

4 комментария

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Raindrop Drop Top
Видимо еще тогда все решили в начале лета, сейчас просто официально объявили
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UnforgivenX2
печально, чё
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Роман
Лапорта не простил Алемани за Астон Виллу?
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