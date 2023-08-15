Гари Линекер рассказал о том, как арбитр испортил ему настроение после хет-трика в Эль Класико в 1987 году.

62-летний Линекер вспоминал о своих днях в «Барселоне», где он провел три года своей блестящей карьеры.

«Это было мое первое класико на «Камп Ноу», я забил два гола за первые пять минут — оба с очень близкого расстояния. У меня пошли мурашки по коже. Шум был невероятный», - рассказал Линекер в интервью Goal.

«Примерно через пять минут после начала второго тайма я вышел один на один с вратарем Пако Буйо. Я переиграл его и увидел, как мяч залетел в сетку – это было волшебно».

Но, несмотря на эйфорию, которую, должно быть, испытал Линекер в тот момент, рефери отказал ему в давней английской традиции и не дал забрать мяч домой.

«Судья держал мяч в руках. Я подошел к нему и попросил забрать его, а он говорит: «Que? Porque? No».

«Я сказал: «Я забил три гола», а он просто не понял, чего я хочу. Тогда в Испании не было такой традиции. Так что я ушел с пустыми руками».

Линекер провел за каталонский клуб 138 матчей, забив 51 гол, прежде чем в 1989 году перешел в «Тоттенхэм».