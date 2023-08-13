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Илкай Гюндоган объяснил выбор номера в «Барселоне»

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Илкай Гюндоган объяснил, почему он выбрал «22»-й номер в «Барселоне», хотя играл под «8»-м номером более десяти лет.

В Twitter полузащитник сообщил, что его новый номер — это дань уважения временам в клубе «Нюрнберг», где он играл в период с 2009 по 2011 год.

«Моя старая и новая форма с номером «22». Хорошие воспоминания … и, уверен, успешный сезон с «Барселоной» впереди. Давайте начнем, вперед «Барса», — написал Гюндоган.

 

Ходило много слухов вокруг номера Гюндогана в «Барсе»: 32-летний футболист носил «14» в предсезонке, мог играть под «5»-м номером Бускетса после его ухода в «Интер Майами». Более 10 лет Илкай ирал под «8»-м номером и в «Ман Сити», и в «Боруссии», но в «Барселоне» он принадлежит Педри.

 

В конце концов Гюндоган выбрал «22»-й номер, вспомнив о клубе, где совершил качественный рывок в карьере.

1 комментарий

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ljolik888
По барабану под каким номером играют игроки . Главное чтобы показывали качественный футбол . Вот именно это Илкаю я и желаю !
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