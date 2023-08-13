Алекс Бальде – одно из главных открытий прошлого сезона. 20-летний испанец вытеснил из состава каталонцев Жорди Альбу и продолжает показывать всем, почему Хави так сильно в него верит.

Сейчас «Барселона» активно охотится за Неймаром, хотя, похоже, бразилец уедет в «Аль-Хилаль». Фабрицио Романо сообщил, что «Барса» вернется к переговорам по Жоау Феликсу. А Алекс Бальде внезапно назвал другого игрока, которого он хотел бы видеть в каталонском клубе.

«Маркус Рэшфорд», – коротко ответил Бальде.

Выбор, возможно, один из лучших. В прошлом сезоне АПЛ Маркус забил 17 мячей и отдал 5 ассистов, а если учитывать все турниры (кубки и ЛЧ), то цифры приближаются к выдающимся: 30+9.