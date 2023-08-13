FC BARCELONA
Блог

Бальде назвал игрока, которого подписал бы в «Барсу». И это не Неймар, а футболист «МЮ»

премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Алекс Бальде Алекс Бальде
Барселона Барселона
Ла Лига Ла Лига
Неймар Неймар
Футбол Футбол

Алекс Бальде – одно из главных открытий прошлого сезона. 20-летний испанец вытеснил из состава каталонцев Жорди Альбу и продолжает показывать всем, почему Хави так сильно в него верит.

Barcelona confident of sealing the renewals of two La Masia graduates, talks in final stages | Barca Universal

Сейчас «Барселона» активно охотится за Неймаром, хотя, похоже, бразилец уедет в «Аль-Хилаль». Фабрицио Романо сообщил, что «Барса» вернется к переговорам по Жоау Феликсу. А Алекс Бальде внезапно назвал другого игрока, которого он хотел бы видеть в каталонском клубе.

«Маркус Рэшфорд», – коротко ответил Бальде.

Выбор, возможно, один из лучших. В прошлом сезоне АПЛ Маркус забил 17 мячей и отдал 5 ассистов, а если учитывать все турниры (кубки и ЛЧ), то цифры приближаются к выдающимся: 30+9.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bego Yusupov
это только в мечтах
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Serdida Orayew
будет конечно круто, но к сожалению нереально
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий