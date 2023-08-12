Кто следующий на очереди?

«Барселона» официально зарегистрировала Илкая Гюндогана после завершения трансфера Усмана Дембеле в «ПСЖ».

Немецкий полузащитник появился на официальном сайте Ла Лиги вслед за Араухо, в каталонском клубе он получил №22. На протяжении последних четырнадцати лет Илкай выступал под №8, 22 он носил на заре своей профессиональной карьеры в «Нюрнберге».

Это отличная новость для клуба, поскольку у Гюндогана была самая большая зарплата среди всех игроков, ожидающих регистрации. До этого, в пятницу, «Барса» наконец зарегистрировала Рональда Араухо, который подписал новый контракт еще зимой.

У «Барсы» осталось семь незарегистрированных игроков в Ла Лиге, а первая игра чемпионата против «Хетафе» состоится в воскресенье.