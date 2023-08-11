Шакира продолжает идти в атаку: похоже, что колумбийская певица записала новый дисс-трек на своего бывшего – Жерара Пике.

Шакира поделилась новым видео в социальных сетях, где исполнила часть своей новой композиции.

Copa Vacia переводится с испанского как «пустая чаша», поэтому неудивительно, что фанаты сразу решили – это снова камень в огород Жерара Пике.

Девушка поет о желании большего в отношениях, которые похожи на питье из пустой чаши.

Вот строчки из текста:

«Ты видишь это? Все, как есть».

«Я не могу так больше продолжать. Я не знаю, что еще сделать, чтобы добиться от тебя большего».

«Ты всегда так занят делами. Было бы неплохо, любовь моя, немного отдохнуть».

«Расслабься тут на диване, удели мне внимание. Звонит телефон, но ты положи руку на мея, я знаю, что ты горячий, но я гораздо горячее».

Напомним, что 46-летняя Шакира и 36-летний Пике расстались после 11 лет отношений в прошлом июне – футболист предпочел певице новую девушку – 23-летнюю Клару Чиа.