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В далеком 2000 году легендарный аргентинский нападающий стал президентом одного из крупнейших клубов мира. Его звали Альфредо Ди Стефано, а клуб – «Реал Мадрид».

Возможно, «Барселона» сможет сделать то же самое для другого аргентинца, который продолжает мистифицировать футбол во всем мире.

Одной из главных задач Лео, если он когда-нибудь станет президентом «Барсы», будет улучшение состава команды. Для этого необходимо, чтобы Месси, как и на протяжении многих лет на поле, творил волшебство на трансферном рынке.

Давайте рассмотрим ряд игроков, которых Месси, вероятно, попытается привлечь в «Барсу», если станет ее президентом.

Алехандро Гарначо

Несмотря на то, что Гарначо всего 19 лет, он является одним из немногих счастливчиков, поигравших вместе с Криштиану Роналду (в «Манчестер Юнайтед») и Месси (в сборной). Аргентинец добился этого благодаря огромному таланту.

Гарначо обладающий техникой Месси и взрывной силой Роналду. При этом он предпочитает играть на левом фланге – позиции, которая стала свободной в «Барсе» после ухода Неймара в 2017-м.

Хулиан Альварес

Альварес был настолько хорош в прошлом году, что завоевал у Пепа место в старте, даже если это означало, что он будет играть позади Холанда.

В Аргентине Альварес уже стал героем, забив четыре гола в семи матчах ЧМ-2022, а ведь больше было только у Месси (7).

«Никто не предполагал, что Хулиан будет принимать такое участие и играть такую важную роль, как сейчас. Помощь, которую он нам оказал, была просто потрясающей», – вспоминал Месси.

Альварес получил достойную характеристику от Месси. Хулиан – боец, который может забивать и создавать голы. Осталось, чтобы Лео привел его в «Барселону», когда если сядет в кресло Лапорты.

Стефан Байчетич

«Барселона» не испытывает недостатка в полузащитниках, но, несмотря на подписание Ориоля Ромеу, которому уже 31 год, она испытывает недостаток в опорниках.

Стефан Байчетич – тинейджер с футбольными мозгами, уже вызывающий овации в английской Премьер-лиге.

Президент Месси хотел бы видеть Байчетича в «Барсе» по многим причинам: его спокойствие при работе с мячом, видение, пас, борьба и умение разрушать контратаки. Этот испанец может стать следующим Серджи Бускетсом.

Эрлинг Холанд

Роналдо Назарио, Рональдиньо, Неймар, Луис Суарес и недавно Роберт Левандовски. «Барселона» всегда стремилась к тому, чтобы подписать мегазвезду и провернуть сделку, которая мгновенно меняла представление о клубе.

Для президента Месси таким игроком может стать Эрлинг Холанд. Норвежский бомбардир, забивающий в среднем более гола за игру на протяжении всей карьеры.

«Барселона» проиграла борьбу за Холанда в 2022-м. В середине трансферного окна «Барса» отказалась от участия в гонке, посмотрев в свой кошелек и на долговые обязательства.

В конце концов, ситуация изменится к лучшему. В будущем, когда во главе «Барсы» будут стоять такие иконы, как Лео Месси, подписание таких игроков, как Холанд, будет не просто возможным, а очень вероятным.

Рико Льюис

Английские игроки почти не идут по стопам Гари Линекера, поэтому возникает вопрос, почему Рико Льюис вообще рассматривается президентом Месси?

Все просто. Льюис уже вошел в список лучших правых защитников поколения. Рико был настолько хорош в свой дебютный сезон-2022/23, что Гвардиола рискнул расстаться Жоау Канселу.

«Играть лучше него практически невозможно. Ему 18 лет, будут ошибки. Но у меня было ощущение, что он должен играть еще и еще», – говорил Гвардиола.

Сейчас «Барселона» испытывает очевидную потребность в правом защитнике, и Льюис станет легкой добычей для «Барсы» Месси, если все так и останется.

Независимо от того, на кого он нацелится и кого в итоге подпишет, потенциальное президентство Месси обещает быть захватывающим и преобразующим для «Барсы». Кто бы не хотел, чтобы это произошло?