По данным Diario Sport, «Барселона» подпишет Неймара только в том случае, если он будет доступен бесплатно и согласится на снижение зарплаты.

Действующее соглашение бразильца с «Пари Сен-Жермен» истекает только в 2025 году. Однако есть вероятность, что парижане согласятся расторгнуть его контракт.

Что касается зарплаты, то в настоящее время 31-летний бразилец зарабатывает в «ПСЖ» 31 млн евро в год. Сообщается, что «Барса» намерена уменьшить его зарплату в три раза. По слухам, игрок готов пойти на это.

Неймар уже сообщил «ПСЖ» о желании покинуть команду. В прошлом сезоне за «Париж» он забил 18 голов и отдал 17 ассистов в 29 матчах.