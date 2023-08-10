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«Барселона» подпишет Неймара этим летом при соблюдении двух условий. Лапорте придется подождать

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По данным Diario Sport, «Барселона» подпишет Неймара только в том случае, если он будет доступен бесплатно и согласится на снижение зарплаты.

Действующее соглашение бразильца с «Пари Сен-Жермен» истекает только в 2025 году. Однако есть вероятность, что парижане согласятся расторгнуть его контракт.

Что касается зарплаты, то в настоящее время 31-летний бразилец зарабатывает в «ПСЖ» 31 млн евро в год. Сообщается, что «Барса» намерена уменьшить его зарплату в три раза. По слухам, игрок готов пойти на это.

Неймар уже сообщил «ПСЖ» о желании покинуть команду. В прошлом сезоне за «Париж» он забил 18 голов и отдал 17 ассистов в 29 матчах.

4 комментария

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Traxyla
Ответ SHERLS
Всё это замечательно ,но как бы не получилось с КАКА в Реале,Мауриньо посадил КАКА на скамейку,а когда выпустил на поле КАКА сделал хеттрик и Мауриньо сидел как обплёванный,Хави -недолюбливал Неймара с момента его прихода в Барселону,хотя как знать ,Хави не вечен,посмотрим.
Что ты куришь ? рецепт скажи
+7
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+7
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Waiway
Смешно почти подряд читать новости о том, что Барселона не может зарегистрировать 9 игроков за 2 дня до старта лиги, и тут же о том, что она ещё и Неймара подписать может 😂
Чтобы из незарегистрированных собрать полноценный стартовый состав на 11 человек?
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