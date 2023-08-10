FC BARCELONA
Блог

Лондонские флешбэки. Маркос Алонсо опубликовал дерзкий пост после победы «Барсы» над «Тоттенхэмом»

премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Маркос Алонсо Маркос Алонсо
Челси Челси
Барселона Барселона
Ла Лига Ла Лига
Клубы Клубы
Футбол Футбол

В матче за Кубок Жоана Гампера «Барселона» обыграла «Тоттенхэм» со счетом 4:2. На 90-й минуте, когда на табло светилось 2:2, Ансу Фати вывел свою команду вперед. Уже в добавленное время Абде Эззальзули увеличил преимущество «блауграны».

Алонсо в этом матче отыграл полчаса и результативными действиями не отметился. Но победа над «Тоттенхэмом» явно доставила Маркосу удовольствие. После игры он опубликовал дерзкий пост в соцсетях:

«Некоторые вещи никогда не меняются. «Барса» – «Тоттенхэм» 4:2». Испанец сопроводил подпись зевающим эмодзи.

Видимо, Маркоса настигли лондонские флешбэки. «Шпоры» – один из самых любимых соперников экс-игрока «Челси».

Алонсо 21 раз встречался с «Тоттенхэмом» в разных соревнованиях: в 12-ти матчах полузащитник вышел победителем, две игры закончились ничьей, в семи встречах испанец уступил.

Личная статистика Маркоса в противостоянии со «шпорами» тоже неплохая – три гола и три ассиста. В матчах с другими клубами он был не так результативен.

Хоть Алонсо уже не выступает за «Челси», всегда приятно обыграть соперника из Лондона, верно?

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Colin Corr
Я болельщик Барсы, но этот тип полный балбес. Вы пригласили людей сыграть матч на этом кубке, выиграли и ещё и выпендриваешься Маркус. Уважение не помешало бы. Ты их в ЛЧ выбей, потом пиши свой зазнавшийся постик
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marakana
Незнаю какие там у Алонсо неприязни к шпорам, но уважать соперника нужно по любому. Ты Алонсо уже в Великом клубе Барселона. Тут иначе относятся к сопернику
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий