В матче за Кубок Жоана Гампера «Барселона» обыграла «Тоттенхэм» со счетом 4:2. На 90-й минуте, когда на табло светилось 2:2, Ансу Фати вывел свою команду вперед. Уже в добавленное время Абде Эззальзули увеличил преимущество «блауграны».

Алонсо в этом матче отыграл полчаса и результативными действиями не отметился. Но победа над «Тоттенхэмом» явно доставила Маркосу удовольствие. После игры он опубликовал дерзкий пост в соцсетях:

«Некоторые вещи никогда не меняются. «Барса» – «Тоттенхэм» 4:2». Испанец сопроводил подпись зевающим эмодзи.

Видимо, Маркоса настигли лондонские флешбэки. «Шпоры» – один из самых любимых соперников экс-игрока «Челси».

Алонсо 21 раз встречался с «Тоттенхэмом» в разных соревнованиях: в 12-ти матчах полузащитник вышел победителем, две игры закончились ничьей, в семи встречах испанец уступил.

Личная статистика Маркоса в противостоянии со «шпорами» тоже неплохая – три гола и три ассиста. В матчах с другими клубами он был не так результативен.

Хоть Алонсо уже не выступает за «Челси», всегда приятно обыграть соперника из Лондона, верно?