Голландский полузащитник Френки де Йонг рассказал свои эмоции от возможного ухода Усмана Дембеле.

«Ситуация с Дембеле? Это что-то между ним и клубом.

Мы можем потерять очень хорошего игрока. Нам будет его не хватать, потому что у него много классных качеств. У него есть что-то особенное при игре один на один, и его уход - большая потеря», - заявил Френки де Йонг.

Напомним, что 26-летний француз в ближайшие дни должен закончить переход в «ПСЖ».

За последние два сезона он забил 10 мячей и отдал 22 голевые передачи в составе сине-гранатовых.