😢 «В нем есть что-то особенное». Де Йонг признался, что разочарован уходом Усмана Дембеле
Голландский полузащитник Френки де Йонг рассказал свои эмоции от возможного ухода Усмана Дембеле.
«Ситуация с Дембеле? Это что-то между ним и клубом.
Мы можем потерять очень хорошего игрока. Нам будет его не хватать, потому что у него много классных качеств. У него есть что-то особенное при игре один на один, и его уход - большая потеря», - заявил Френки де Йонг.
Напомним, что 26-летний француз в ближайшие дни должен закончить переход в «ПСЖ».
За последние два сезона он забил 10 мячей и отдал 22 голевые передачи в составе сине-гранатовых.
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