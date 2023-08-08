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«Барселона» представила Ноа Дарвиха в качестве новичка молодежки. Отступные за немца просто космические

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Ноа Дарвих официально стал новым игроком «Барселоны Атлетик». По сведениям Фабрицио Романо, «Фрайбург» получил за 16-летнего игрока 2,5 млн евро, сумма может возрасти до 5 млн евро.

Каталонцы заключили с юношей контракт до 2026 года. Отступные у немцы внушительные – 1 млрд евро.

Ноа играет на позиции атакующего полузащитника. Он также может выйти в центре полузащиты и выступить в роли правого вингера. Дарвих был капитаном сборной Германии U17 на победном для бундестим юношеском Евро.

Новичок «блауграны» успешно прошел медобследование.

И подписал контракт с клубом.

Фанаты нашли детские фотографии Ноа, где он позирует в футболке «Барселоны». Наконец Дарвих официально примерил форму каталонцев.

Как вам такое подписание? Чего ожидаете от новичка?

7 комментариев

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Акø
Ну что ж, Welcome. Наконец-то Барселона переключилась на немцев, хоть и не чистокровных. Удачи пареньку
+9
-3
+6
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Геворг Григорян
Мда, у нас и так проблемы с регистрацией игроков, а мы новых подписываем
0
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Aymammet Baylyyew
Парень хорош маленький Лерой
0
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SaH4r.
Ответ Акø
Ну что ж, Welcome. Наконец-то Барселона переключилась на немцев, хоть и не чистокровных. Удачи пареньку
жаль, что не ариец да?
+1
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Акø
Ответ SaH4r.
жаль, что не ариец да?
Главный АРИЕЦ и сам не был чистокровным ))
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Генерал Безумие
Ответ Акø
Ну что ж, Welcome. Наконец-то Барселона переключилась на немцев, хоть и не чистокровных. Удачи пареньку
очередной комментатор спортса с черепомеркой
0
0
0
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