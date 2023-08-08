7 комментариев

Ноа Дарвих официально стал новым игроком «Барселоны Атлетик». По сведениям Фабрицио Романо, «Фрайбург» получил за 16-летнего игрока 2,5 млн евро, сумма может возрасти до 5 млн евро.

Каталонцы заключили с юношей контракт до 2026 года. Отступные у немцы внушительные – 1 млрд евро.

Ноа играет на позиции атакующего полузащитника. Он также может выйти в центре полузащиты и выступить в роли правого вингера. Дарвих был капитаном сборной Германии U17 на победном для бундестим юношеском Евро.

Новичок «блауграны» успешно прошел медобследование.

И подписал контракт с клубом.

Фанаты нашли детские фотографии Ноа, где он позирует в футболке «Барселоны». Наконец Дарвих официально примерил форму каталонцев.

Как вам такое подписание? Чего ожидаете от новичка?