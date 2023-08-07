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Как может выглядеть состав «Барсы» с Неймаром: есть 3 варианты

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Сообщается, что «Барселона» может вернуть Неймара в клуб, если Хави, наконец, согласится на это, а «Манчестер Сити» откажется отпустить Бернарду Силву.

Вот какой сине-гранатовые могут собрать состав с бразильцем.

Вариант 1

 

Если Хави откажется от игры с четырьмя полузащитниками, он может выбрать гибридную схему 4-2-3-1/4-3-3, при этом Педри будет играть близко к нападающим.

Было бы интересно увидеть, как Неймар делит поле с Рафиньей. Оба действительно креативные форварды, которые могут гарантировать Роберту Левандовски моменты.

Вариант 2

Если мы подпишем атакующего правого защитника, такого как Жоао Канселу или Иван Фреснеда, мы сможем добавить больше полузащитников в стартовый состав.

Гави чувствует себя вполне комфортно, играя рядом с правым флангом, там может сыграть и Илкай Гюндоган.

Вариант 3 

Неймар тоже может быть атакующим полузащитником!

31-летний игрок ожидаемо потерял свою взрывную скорость за последние несколько лет, но остается действительно сильным плеймейкером. 

 

 

 

 

 

6 комментариев

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Мне кажется лучше не губить талант Гави и выпускать его в основе
+9
0
+9
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Лучше рассмотреть те расстановки, где Неймара нет в основе, – и даже если бразильца подпишут, тренерский штаб всё равно их чаще будет использовать.
+4
0
+4
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Не совсем понятно в этих схемах где же Гюндоган и Гави будут играть, да и сам Ней нафиг не нужен. Его время в Барсе прошло, по его же желанию.
+3
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+3
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новая Рубрика,,называется" Кабы, Кабы, Кабы"
0
0
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Ни одна схема не подходит, полузащита гави де Йонг , гюндоган, нападение гави Лёва рафинья , защита как есть!
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Во втором варианте уберите Гюндогана...
Клуб не в состоянии зарегистрировать капитана МанСити к 13 августа
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