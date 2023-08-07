Сообщается, что «Барселона» может вернуть Неймара в клуб, если Хави, наконец, согласится на это, а «Манчестер Сити» откажется отпустить Бернарду Силву.

Вот какой сине-гранатовые могут собрать состав с бразильцем.

Вариант 1

Если Хави откажется от игры с четырьмя полузащитниками, он может выбрать гибридную схему 4-2-3-1/4-3-3, при этом Педри будет играть близко к нападающим.

Было бы интересно увидеть, как Неймар делит поле с Рафиньей. Оба действительно креативные форварды, которые могут гарантировать Роберту Левандовски моменты.

Вариант 2

Если мы подпишем атакующего правого защитника, такого как Жоао Канселу или Иван Фреснеда, мы сможем добавить больше полузащитников в стартовый состав.

Гави чувствует себя вполне комфортно, играя рядом с правым флангом, там может сыграть и Илкай Гюндоган.

Вариант 3

Неймар тоже может быть атакующим полузащитником!

31-летний игрок ожидаемо потерял свою взрывную скорость за последние несколько лет, но остается действительно сильным плеймейкером.