Довольно интересная история произошла в США.

Фанатке «Нью-Йорк Ред Булл» Аманде Либре удалось оплатить операцию на колене… благодаря приходу Лео Месси в «Интер Майами».

Аманда заметила, что после прихода Месси с МЛС, цена за ее абонемент выросла в цене. Ей нужно было еще 500 долларов, чтобы заплатить за операцию, поэтому она просто перепродала свой абонемент.

«У меня есть абонементы на игры «Ред Булл», и я обычно хожу на все из них, я заметила, как только они начали говорить о переходе Лионеля Месси в «Интер Майами», билеты начали расти в цене как сумасшедшие», — сказала Аманда Daily Mirror.

Аманда говорит, что не жалеет о своем решении.

«Я не слишком разочарована, что пропущу игру — я просто посмотрю ее по телевизору».

Либре порвала мениск в колене — довольно распространенная травма среди футболистов. Теперь она сможет ускорить свое выздоровление.