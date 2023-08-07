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«Посмотрю игру по телевизору»: как Месси «помог» фанату оплатить операцию на колене, не потратив ни копейки

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Довольно интересная история произошла в США.

Фанатке «Нью-Йорк Ред Булл» Аманде Либре удалось оплатить операцию на колене… благодаря приходу Лео Месси в «Интер Майами».

Аманда заметила, что после прихода Месси с МЛС, цена за ее абонемент выросла в цене. Ей нужно было еще 500 долларов, чтобы заплатить за операцию, поэтому она просто перепродала свой абонемент.

«У меня есть абонементы на игры «Ред Булл», и я обычно хожу на все из них, я заметила, как только они начали говорить о переходе Лионеля Месси в «Интер Майами», билеты начали расти в цене как сумасшедшие», — сказала Аманда Daily Mirror.

Аманда говорит, что не жалеет о своем решении.

«Я не слишком разочарована, что пропущу игру — я просто посмотрю ее по телевизору».

Либре порвала мениск в колене — довольно распространенная травма среди футболистов. Теперь она сможет ускорить свое выздоровление.

 

5 комментариев

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После публикации этой новости клуб теперь просто обязан предложить ей новый абонемент (с помпой, торжественным вручением, прессухой..). Лишняя шумиха в сми, жест добродетели, в общем, идеальный инфоповод. Так что выиграли тут все.
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Юлия Якубеня уронила сосиску
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Ответ Josep
После публикации этой новости клуб теперь просто обязан предложить ей новый абонемент (с помпой, торжественным вручением, прессухой..). Лишняя шумиха в сми, жест добродетели, в общем, идеальный инфоповод. Так что выиграли тут все.
как я понял она продала билет на 1 игру из абонемента
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Ответ Josep
После публикации этой новости клуб теперь просто обязан предложить ей новый абонемент (с помпой, торжественным вручением, прессухой..). Лишняя шумиха в сми, жест добродетели, в общем, идеальный инфоповод. Так что выиграли тут все.
написано что она перепродала свой абонемент,но в цитате написано что она посмотрит игрУ по телевизору
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