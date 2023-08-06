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Суарес, Неймар и другие: Лео Месси назвал 10 своих лучших партнеров

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Лионель Месси назвал 10 лучших футболистов, с которыми ему довелось играть. В интервью Titan Sports легенда «Барселоны» признался, что мог забыть некоторых игроков, выбирая свой топ-10.

«Мне посчастливилось долгое время играть в «Барселоне» со многими сильнейшими игроками. Я играл с Роналдиньо, Деку, Это'О, Суаресом, Хави, Иньестой, Бускетсом. Я был окружен лучшими игроками и наслаждался этим. Перечисляя партнёров, я чуть не забыл о Неймаре, потому что вокруг меня было так много талантов».

«Должно быть еще многих игроков я забыл упомянуть. Мне посчастливилось играть с лучшими, в в том числе с лучшими нападающими: с Неймаром, Это'О, Суаресом, Златаном, Вильей и многими другими», — добавил он.

Лео воссоединился с одним игроком из списка – с Серджи Бускетсом в «Интер Майами».

1 комментарий

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Легенды барсы и испанского футбола. Жаль, их время прошло...
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