Лионель Месси стал лучшим бомбардиром «Интер Майами» в 2023 году, забив семь голов в четырех матчах за клуб МЛС.

Месси сравнял счет со штрафного в матче с «Крус Асуль», оформил дубль против «Атланта Юнайтед», «Орландо Сити» и против «Далласа» в 1/8 финала Кубка лиг в воскресенье (6 августа) в своем первом выездном матче за «Майами».

Забив гол левой ногой из-за пределов штрафной после паса Жорди Альбы, Месси на 85-й минуте сравнял счет (4:4), прежде чем «Майами» выиграл по пенальти, где Лео тоже был точен перед воротами.

За такой короткий промежуток времени Лео уже успел стать лучшим бомбардиром «Интер Майами» в 2023 году – для этого достижения ему потребовалось всего четыре игры.