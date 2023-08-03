Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба Бернарду Силвы.

«Потерять Кайла Уокера и Бернарду было бы очень тяжело, поэтому мы делаем все, чтобы сохранить их, потому что они действительно хотят быть здесь.

Я не хочу иметь в команде игроков, которые не хотят у нас играть. Я хочу работать только с теми парнями, которые желают быть с нами.

Нам нужно подходящее предложение, но мы его не получили. Если они захотят его, то сядут в самолет, прилетят и поговорят с нашим спортивным директором, который найдет компромисс», - заявил Пеп.

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