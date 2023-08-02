«Аль-Ахли» ведет активные переговоры с Франком Кессиэ, сообщает журналист Маттео Моретто.

Ивуариец открыт для ухода из «Барселоны». Саудовская лига является наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры полузащитника.

Ожидается, что каталонцы выручат €15-30 млн за 26-летнего игрока. Клуб рассчитывает, что Кессиэ покинет команду, поскольку это сильно разгрузит финансовую ведомость и позволит выручить дополнительные средства.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хилаль» и «Аль-Наср» вступили в переговоры с игроком. По-видимому, предложения были недостаточно хороши, чтобы убедить Франка покинуть Испанию.

Кессиэ сыграл менее 2000 минут за сине-гранатовых в прошлом сезоне, отличившись шестью голами.