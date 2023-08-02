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Кессиэ близок к уходу из «Барсы». Его ждут в Саудовской Аравии - каталонцы не против

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«Аль-Ахли» ведет активные переговоры с Франком Кессиэ, сообщает журналист Маттео Моретто.

Ивуариец открыт для ухода из «Барселоны». Саудовская лига является наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры полузащитника.

Ожидается, что каталонцы выручат €15-30 млн за 26-летнего игрока. Клуб рассчитывает, что Кессиэ покинет команду, поскольку это сильно разгрузит финансовую ведомость и позволит выручить дополнительные средства.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хилаль» и «Аль-Наср» вступили в переговоры с игроком. По-видимому, предложения были недостаточно хороши, чтобы убедить Франка покинуть Испанию.

Кессиэ сыграл менее 2000 минут за сине-гранатовых в прошлом сезоне, отличившись шестью голами.

4 комментария

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Наконец хорошая новость за неделю
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Ему там будет хорошо, жара как африканцу не проблема + он вроде как мусульманин 👍🏻
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Я даю добро на этот трансфер, сообщите Лапорте и Алемани.
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Продали бы за 30-35, вообще сказка была бы, плюс еще с Дембеле 25 упадет, уже хоть что то. А там может Тоттенхэм Лангле все таки купи, ну или добрые арабы и его заберут.
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