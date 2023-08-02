FC BARCELONA
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«Я говорил с ним, но он не особо разговорчив». Серджи Роберто рассказал, как игроки пытались убедить Дембеле остаться в «Барсе»

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Не помогло.

«Я пытался убедить Дембеле остаться. Я говорил с ним об этом, но он все равно не особо разговорчив», — сказал Серджи Роберто журналистам после игры с «Миланом».

«Мы читали новости, но не были уверены, правда ли это. Обидно, но я желаю ему всего наилучшего. Он хороший партнер по команде, хороший друг, и мы любим его. Жаль, что Дембеле уходит, он был здесь много лет. Мы все говорили о том, как ценим его, и он знает об этом, но все же решил принять другое решение. Нам очень грустно, но мы должны продолжать».

«ПСЖ» активировал клаусулу в размере 50 млн евро, прописанную в контракте Дембеле, в последний день действия сниженной цены. Однако на счет «Барсы» упадет лишь небольшая часть этих средств, скорее всего около половины.

Согласно правилам Ла Лиги, «Барса» может использовать только 60% от того, что они получат от продажи Дембеле, чтобы подписать нового игрока. Однако его уход облегчит их фонд заработной платы и поможет зарегистрировать уже присоединившихся к команде игроков.

2 комментария

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Вот бы кто-нибудь из руководства с Серджи Роберто поговорил.
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Новички регистрированы разве не так я спортсе прочитал
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