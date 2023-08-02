7 комментариев

Хави говорит, что был впечатлен игрой «Барселоны » в предсезонке, особенно их победой над «Миланом» со счетом 1:0 .

Наблюдая за играми, становится очевидным, что некоторые игроки произвели впечатление на своего помощника, а другие — нет. Давайте посмотрим на эти две группы игроков.

Ориоль Ромеу. Опорный полузащитник стал настоящим открытием для Хави в этих предсезонных играх.

Ферран Торрес. Забив два гола в трех играх, Ферран закрепил за собой место в составе перед следующим сезоном. «Барса» больше не будет его продавать.

Тер Стеген. Вам просто нужно посмотреть, как немец делает серию акробатических сейвов и сохраняет ворота на ноль в Эль-Класико. Сегодня он входит в число лучших вратарей мира.

Ансу Фати. 20-летний игрок набрал массу и улучшил свою резкость, что было заметно в предсезонке.

Эз Абде. В предсезонке вингер продемонстрировал смекалку, скорость, зрелость и конечный результат. Хави должен принять решение.

Жюль Кунде. Мы видели, как Кунде играл на позиции правого и центрального защитника в предсезонке. Он почти не ошибался.

Фермин Лопес. Испанский полузащитник шокировал всех мощным голом в ворота Куртуа в Эль-Класико. Кроме того, его передачи, скорость были превосходны. Хави должно быть впечатлен.

Ламин Ямал. 16-летний игрок доставил много проблем «Милану», выйдя со скамейки запасных в игре.

Дест. Источники сообщают, что «Барсе» становится все труднее продать американца. Он снова был плох против «Милана».

Маркос Алонсо. Испанец сейчас кажется самым медленным и неуклюжим защитником в «Барсе». Хави, должно быть, думает, что делать.

Серджи Роберто. Полузащитник — самый старший член команды, но он не впечатлил даже после того, как ему вручили повязку.