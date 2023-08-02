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8 игроков, которые произвели впечатление на Хави в предсезонке

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Хави говорит, что был впечатлен игрой «Барселоны » в предсезонке, особенно их победой над «Миланом» со счетом 1:0 .

Наблюдая за играми, становится очевидным, что некоторые игроки произвели впечатление на своего помощника, а другие — нет. Давайте посмотрим на эти две группы игроков.

 

Ориоль Ромеу. Опорный полузащитник стал настоящим открытием для Хави в этих предсезонных играх. 

Ферран Торрес. Забив два гола в трех играх, Ферран закрепил за собой место в составе перед следующим сезоном. «Барса» больше не будет его продавать.

Тер Стеген. Вам просто нужно посмотреть, как немец делает серию акробатических сейвов и сохраняет ворота на ноль в Эль-Класико. Сегодня он входит в число лучших вратарей мира.

Ансу Фати. 20-летний игрок набрал массу и улучшил свою резкость, что было заметно в предсезонке. 

Эз Абде. В предсезонке вингер продемонстрировал смекалку, скорость, зрелость и конечный результат. Хави должен принять решение.

Жюль Кунде. Мы видели, как Кунде играл на позиции правого и центрального защитника в предсезонке. Он почти не ошибался. 

Фермин Лопес. Испанский полузащитник шокировал всех мощным голом в ворота Куртуа в Эль-Класико. Кроме того, его передачи, скорость были превосходны. Хави должно быть впечатлен.

Ламин Ямал. 16-летний игрок доставил много проблем «Милану», выйдя со скамейки запасных в игре. 

Дест. Источники сообщают, что «Барсе» становится все труднее продать американца. Он снова был плох против «Милана». 

Маркос Алонсо. Испанец сейчас кажется самым медленным и неуклюжим защитником в «Барсе». Хави, должно быть, думает, что делать.

Серджи Роберто. Полузащитник — самый старший член команды, но он не впечатлил даже после того, как ему вручили повязку.

 

 

7 комментариев

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Alibaba51
Ответ Lionel Andres Messi 10
Чему научили последние предсезонки, так это тому, что они создают обманчивое впечатление и выводы на их основе делать не нужно. Например, Педри на турне ничего не показывал, а Тринкау, наоборот, был очень хорош, тогда как в официальных матчах они поменялись ролями. P. S. Давно жду не дождусь, когда Серджи Роберто дадут смачного пинка под зад.
надо продать саудитам Роберто и Алонсо
+3
0
+3
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Aymammet Baylyyew
Ответ Alibaba51
надо продать саудитам Роберто и Алонсо
И Деста на бонус отдать
Акция 2+1
+3
0
+3
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VictorAhz
Ответ Dinar Ibragimov
Такой бред, достаточно полену заковырять два гола в никому не нужных товарняках и он уже "закрепил за собой место в составе перед следующим сезоном". Сливать надо этого бесхарактерного бегунка Феррана, может кто клюнет на эти два гола. Свой настоящий уровень он показал в игре с Миланом запоров три момента.
Ну это Руслан Мороз написал, так что ничего удивительного. Это чисто его точка зрения. Не думаю, что Хави 100% с ним согласен.
+2
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TAGAY
Ответ Dinar Ibragimov
Такой бред, достаточно полену заковырять два гола в никому не нужных товарняках и он уже "закрепил за собой место в составе перед следующим сезоном". Сливать надо этого бесхарактерного бегунка Феррана, может кто клюнет на эти два гола. Свой настоящий уровень он показал в игре с Миланом запоров три момента.
я тебя удивлю, Ферран в топ матчах в Барсе набрал 10 очков за полутора года , тот же Лева сыграв больше минут на поле с топами набрал жалкие 5 очков. Усман 5 голевых действии за 3 года.. Раф 3 за сезон.. видишь, в топ матчах у Барсы явно проблемы с голами, и тут Ферран явный лидер в этом плане. так что с Ферраном еще не все ясно. он командный игрок умеет находить момент, да мажет чаще но без него и моментов ведь нет.. одно навесы и контратаку, в позиционке толком не создают, а с Ферраном на поле только видим как он порет убойный моменты. парню не хватает уверенности и спокойствие на финальной части атаки но он очень хорошо действует до этой части. да и прошлый сезон он пропустил предсезонку из за травм, и возможно из за этого и не смог набрать форму, да и тренер не доверял и толком не дал играть, после одной игры отправлял в глубокий запас еще на несколько игр и снова кондиции набирать заново.. в этом он хорошо работает на предсезонке и в играх это заметно, посмотрим, в любом случаее сезончик в Барсе ему должны дать, парень не плох как о нем говорят.
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Lionel Andres Messi 10
Чему научили последние предсезонки, так это тому, что они создают обманчивое впечатление и выводы на их основе делать не нужно. Например, Педри на турне ничего не показывал, а Тринкау, наоборот, был очень хорош, тогда как в официальных матчах они поменялись ролями.

P. S. Давно жду не дождусь, когда Серджи Роберто дадут смачного пинка под зад.
+1
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Dinar Ibragimov
Ответ TAGAY
я тебя удивлю, Ферран в топ матчах в Барсе набрал 10 очков за полутора года , тот же Лева сыграв больше минут на поле с топами набрал жалкие 5 очков. Усман 5 голевых действии за 3 года.. Раф 3 за сезон.. видишь, в топ матчах у Барсы явно проблемы с голами, и тут Ферран явный лидер в этом плане. так что с Ферраном еще не все ясно. он командный игрок умеет находить момент, да мажет чаще но без него и моментов ведь нет.. одно навесы и контратаку, в позиционке толком не создают, а с Ферраном на поле только видим как он порет убойный моменты. парню не хватает уверенности и спокойствие на финальной части атаки но он очень хорошо действует до этой части. да и прошлый сезон он пропустил предсезонку из за травм, и возможно из за этого и не смог набрать форму, да и тренер не доверял и толком не дал играть, после одной игры отправлял в глубокий запас еще на несколько игр и снова кондиции набирать заново.. в этом он хорошо работает на предсезонке и в играх это заметно, посмотрим, в любом случаее сезончик в Барсе ему должны дать, парень не плох как о нем говорят.
"не хватает уверенности и спокойствие на финальной части атаки", "да и прошлый сезон он пропустил предсезонку из за травм", "да и тренер не доверял и толком не дал играть". Этими сообщениями ты свою точку зрения и закопал. Получается всего лишь какая-то плохая реализация, травмы и бездарь Хави мешают бедному богу футбола раскрыться на максимум, правильно понимаю? А аргумент про топ матчи вообще слабый, во-первых кто решил какие матчи "топовые", а какие нет, ты небось? А во-вторых на один жалкий гол Торреса условному Реалу, у любого из перечисленной троицы по 5 победных в матчах с середняками где и берётся чемпионство. По такой логике Кастельянос лучше Холланда в прошлом сезоне, Реалу аж 4 отгрузил!!!
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