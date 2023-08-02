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Хави рассказывает о будущем Кессиэ и объясняет, почему Франк не сыграл ни минуты против «Милана»

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«Франк не играл из-за небольшого дискомфорта», — сказал Хави журналистам после того, как «Барса» обыграла «Милан» со счетом 1:0.

«Что касается его будущего, я могу сказать, что он точно знает, как обстоят дела», — добавил осветитель.

По словам Фабрицио Романо, «Ювентус» активно настаивает на подписании Кессиэ из «Барселоны» этим летом.

Однако, как и у «Барсы», у «Ювентуса» финансовые проблемы, и он был исключен из Европы в этом сезоне за нарушение правил УЕФА по FFP.

 

2 комментария

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fcb812
Учитывая то что в центре сейчас в роли разрушителя лишь один Ромеру я бы не спешил продавать Франка он может быть полезен,тем более Юве предлагает за него копейки по сути
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Dinar Ibragimov
Ответ fcb812
Учитывая то что в центре сейчас в роли разрушителя лишь один Ромеру я бы не спешил продавать Франка он может быть полезен,тем более Юве предлагает за него копейки по сути
Во-первых он далеко не разрушитель и в оборонительных навыках где-то на уровне с Де Йонгом или Гави. Во-вторых, хорош уже быть хомячком в розовых очках говоря про каждое полено в свете "он может быть полезен". Тоже самое твердили про Андре Гомеша и еще кучу подобных бездарей. Просто признай, что он, выходя на поле смотрелся как деревянная корова на льду и никакой пользы он не приносил и не принесёт, хватит уже оправдывать глупые трансферы руководства, глорьё
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