«Франк не играл из-за небольшого дискомфорта», — сказал Хави журналистам после того, как «Барса» обыграла «Милан» со счетом 1:0.

«Что касается его будущего, я могу сказать, что он точно знает, как обстоят дела», — добавил осветитель.

По словам Фабрицио Романо, «Ювентус» активно настаивает на подписании Кессиэ из «Барселоны» этим летом.

Однако, как и у «Барсы», у «Ювентуса» финансовые проблемы, и он был исключен из Европы в этом сезоне за нарушение правил УЕФА по FFP.