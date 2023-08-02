«Барселона» завершила предсезонный тур по США. И это было хорошо для команды.

«Блауграна» сыграла три матча в США, выиграв два и проиграв один.

Среди 32 игроков , отправившихся в тур, только четыре игрока не сыграли за время тура ни минуты, это — Гави, Иниго Мартинес, Клемент Лангле и Андер Астралага.

Гави, Мартинес и Лангле пропустили игры из-за травм. Они выздоровели, но не были близки к 100%.

Илкай Гюндоган и Андрес Кристенсен пропустили игру с «Миланом» из-за легких травм во время Эль-Класико.

«Барселона» проиграла «Арсеналу» в первом предсезонном матче со счетом 5:3 . Но они сплотились, чтобы обыграть «Реал» со счетом 3:0 и «Милан» со счетом 1:0.

Следующая игра «Барсы» состоится в Испании против «Тоттенхэма» за трофей Жоана Гампера.