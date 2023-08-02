«Не останавливаемся», – написал Иньеста в соцсетях, поделившись своими фотографиями с тренировочной базы «Барселоны».

«Блауграна» разрешила легенде тренироваться на базе клуба, пока основной состав разъезжает по миру. В прошлом году Луис Суарес также поддерживал форму на базе каталонцев, когда остался без клубной прописки.

Этим летом Иньеста покинул «Виссел Кобе» после пяти лет в японской команде. Вешать бутсы на гвоздь полузащитник пока не намерен. А что там у Андреса с вариантами продолжения карьеры?

Легенду «Барсы» ждут его старые знакомые в «Интер Майами». В клуб из Флориды уже перебрались Месси, Бускетс и Альба. По данным TyC Sports, команде Бекхэма предложили услуги полузащитника, но клуб пока не уверен в целесообразности трансфера 39-летнего Иньесты.

Как сообщает Mundo Deportivo, Андрес получил еще два выгодных предложения. Игроком интересуются неназванные клубы из Катара и, вы удивитесь, Саудовской Аравии. Пока о том, в какую сторону склоняется полузащитник, информации нет.

Хотели бы увидеть Иньесту вместе с другими легендами «Барсы» в «Интер Майами»? Как думаете, где Андрес продолжит карьеру?