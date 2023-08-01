Похоже, что сделка закрыта.

Сразу два источника − Маттео Моретто и Жорди Кардеро − сообщают, что Усман Дембеле уже подписал предконтрактное соглашение с «ПСЖ». Договор рассчитан на пять лет, в течение которых француз будет зарабатывать 20 млн евро за сезон.

Для сравнения, в «Барселоне» Дембеле получает всего около 5,7 млн евро за сезон. Таким образом, его зарплата увеличится в 4 раза.

Дембеле отправился вместе с каталонским клубом на матч с «Миланом», но он, скорее всего, в игре участие не примет. «ПСЖ» пришлет за игроком самолет, доставит его в Париж сразу после «Барселона» − «Милан».

Сперва Усман не хотел менять прописку, но его убедили проектом и финансами, которые предложили. Однако в Каталонии есть мнение, что за уходом игрока стоит его агент Мусса Сиссоко. По их словам, еще пару дней назад Дембеле говорил, что хочет выиграть с «Барсой» Лигу чемпионов.