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«Барселона» повторно активирует возможность подписать Жоао Феликса

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«Барселона» рассматривает возможность подписания Жоао Феликса, сообщает Луис Мигельсанс из Diario Sport.

Вариант с переходом португальца набирает силу после сообщения Усмана Дембеле о решении присоединиться к «Пари Сен-Жермен».

Сообщается, что уход Дембеле принесет много денег в бюджет заработной платы «Барсы», поэтому можно будет подписать Феликса.

Ранее Феликс публично заявил о желании присоединиться к сине-гранатовым. Говорят, что «Атлетико Мадрид» был разочарован заявлением игрока — теперь они хотят, чтобы он ушел этим летом.

В прошлом сезоне форвард забил 4 гола в 20 матчах за «Челси» на правах аренды. Всего нападающий забил 34 гола и отдал 18 результативных передач в 131 матче за «Атлетико Мадрид».

 

4 комментария

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Вячеслав Новиков
Посмотрим что из всей этой ситуации выйдет, идеально конечно это Бернарду
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Barsenoga
а нужен ли он? как он вообще? скорость , дриблинг, пас, стиль, и где играет? слева или справа
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NartApsua
Ответ barca13
Слишком хорошо, чтобы было правдой. Я больше поверю что Санчеса бесплатно подпишут…
А что хорошего? Уходит одна головная боль, а взамен ему приходит другая.
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