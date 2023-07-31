«Барселона» рассматривает возможность подписания Жоао Феликса, сообщает Луис Мигельсанс из Diario Sport.

Вариант с переходом португальца набирает силу после сообщения Усмана Дембеле о решении присоединиться к «Пари Сен-Жермен».

Сообщается, что уход Дембеле принесет много денег в бюджет заработной платы «Барсы», поэтому можно будет подписать Феликса.

Ранее Феликс публично заявил о желании присоединиться к сине-гранатовым. Говорят, что «Атлетико Мадрид» был разочарован заявлением игрока — теперь они хотят, чтобы он ушел этим летом.

В прошлом сезоне форвард забил 4 гола в 20 матчах за «Челси» на правах аренды. Всего нападающий забил 34 гола и отдал 18 результативных передач в 131 матче за «Атлетико Мадрид».